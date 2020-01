Due grossi problemi risolti con iOS 13.3.1 beta 2 da oggi 18 gennaio

Arrivano le prime informazioni, in queste ore, per quanto riguarda un rilascio da monitorare con grande attenzione, come quello incentrato su iOS 13.3.1 beta 2. Stando alle informazioni raccolte oggi 18 gennaio, infatti, il passo in avanti fatto rispetto alla prima beta emersa nello scorcio finale del mese di dicembre è rilevante. Il motivo? Secondo i feedback raccolti questo sabato, Apple si sarebbe presa qualche settimana in più con questa beta per risolvere un paio di problemi importanti.

Su cosa è intervenuto iOS 13.3.1 beta 2?

Scendendo ulteriormente in dettagli, pare che i tecnici del colosso di Cupertino siano riusciti a risolvere un pericoloso bug, attraverso il quale si si rischiava di mettere in pericolo i bambini con iPhone o iPad bloccati dalla funzione Tempo di Utilizzo. A questo, aggiungiamo anche il fatto che la mela morsicata abbia aggiunto il pulsante attraverso il quale gli utenti potranno disabilitare con maggiore semplicità la localizzazione continua del chip U1 Ultra Wideband.

Si tratta, in sostanza, di un nuovo toggle, che secondo le ultime testimonianze disponibili si troverebbe all’interno della beta 2 di iOS 13.3.1 in un percorso ben preciso. Mi riferisco all’iter Impostazioni> Privacy> Servizi di localizzazione> Servizi di sistema> Rete e wireless. Insomma, in pochi secondi, dopo aver provato iOS 13.3.1 beta 2, avrete il pieno controllo di un elemento che fino ad oggi ha agito di testa propria. Sarà interessante capire nei prossimi giorni se questo nuovo rilascio avrà un impatto anche per quanto riguarda la durata della batteria dei modelli coinvolti.

Avete provato il pacchetto software in questione? Se avete altro da aggiungere a proposito di iOS 13.3.1 beta 2, fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in attesa di scoprire le prossime mosse di Apple con l’aggiornamento definitivo per iPad ed iPhone compatibili.