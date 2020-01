Arrow 7 e The Flash 5 su Italia1 tra il piano di Oliver e la morte di Cisco: anticipazioni 18 e 25 gennaio

Arrow 7 e The Flash 5 sono pronte a tornare su Italia1 a partire dalle 14.10 per tenere compagnia agli amanti delle serie The CW/ Dc per un totale di ben quattro episodi, una piccola maratona molto attesa. A distanza di un anno dalla messa in onda americana, i nuovi episodi ancora inediti in chiaro hanno iniziato la loro corsa sabato scorso con la vita di Oliver in carcere dopo il suo accordo, fallito, con l’Fbi, e l’arrivo di Nora dal futuro, la figlia di Iris e Barry.

Anche oggi, 18 gennaio, l’appuntamento è fissato con ben quattro episodi e ad aprire le danze ci penserà ancora Arrow 7 con gli episodi 3 e 4 dal titolo “Oltrepassare i limiti” e “Il secondo livello” in cui Samanta accetta di tendere una trappola a Diaz con Felicity, Rene, e Dinah, di nascosto dal suo capo. Brick non rispetta il patto con Oliver e tenta di farlo uccidere. Diggle, Lyla e Curtis vanno in missione a Zurigo.

Oliver viene sottoposto a una terapia psichiatrica dal dottor Parker, nel Livello 2. Felicity chiede aiuto a Laurel per far parlare Silencer. Dinah e Rene, insieme al nuovo Green Arrow combattono contro dei piromani. William e Roy tornano a Star City.

Arrow 7 tornerà in onda sabato prossimo, il 25 gennaio, con gli episodi dal titolo “Il demone” e “Giusto processo” in cui Oliver incontra Talia al secondo livello e capisce che è stata lei a fare in modo che ci finisse anche lui. Talia gli chiede di aiutarla a fuggire da Slabside mentre Felicity viene a sapere da Stanley che Oliver è stato mandato al secondo livello. Laurel presenta l’appello in tribunale per lui mentre Felicity cercherà di catturare Diaz con l’aiuto di Anatoly.

Alle 16.00 l’appuntamento è con The Flash 5 e con gli episodi 3 e 4 dal titolo “La morte di Vibe” e “Notizie Flash” in cui il Team, alle prese con Cicada, fa venire da altre Terre prima Herr Wells, che si rivela inutile, poi Sherloque Wells, un investigatore che ha già sconfitto il villain altre volte su altre Terre ma questa volta deve fare i conti con una linea temporale diversa per via dell’arrivo di Nora. Cicada, intanto, vuole la morte di Vibe e sequestra West in casa, minacciandolo. Barry e Cisco intervengono e si salvano solo grazie a Nora che sventa la minaccia inscenando una finta morte di Cisco.

The Flash 5 tornerà in onda anche sabato prossimo, il 25 gennaio, con gli episodi 5 e 6 dal titolo “Rag Doll” e “Icicle” in cui il Team affronta e neutralizza Rag Doll, un Metaumano snodato che ama infliggere sofferenza a persone scelte a caso per reazione alla propria infanzia infelice. Anche Barry viene rapito allo scopo di far soffrire Iris, ma la donna, insieme a Ralph Dibny, riesce a salvare eroicamente suo marito. Caitlin scopre che il padre è ancora vivo. Sarà lui a spiegarle il perché della sua fuga e del suo stato di metaumano.