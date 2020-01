The Walking Dead: World Beyond debutta ad aprile ma avrà i giorni contati

Da mesi ormai parliamo del nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond ma a quanto pare la prima brutta notizia per i fan è arrivata nelle scorse ore durante l’incontro della stampa con AMC. A quanto pare la nuova serie dell’universo di The Walking Dead avrà vita breve e non sono previsti cambiamenti in corso d’opera, o almeno questo è quello che si evince dalle parole dei piani alti della rete. In molti sono convinti che la nuova serie sia legata ai film di Rick Grimes e questo spiegherebbe il perché di una durata già fissata come se fosse un punto tra ciò che sappiamo e quello che dovremo sapere prima di vedere gli annunciati lungometraggi.

Il terzo spettacolo di The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond avrà solo due stagioni e la prima sarà composta da soli dieci episodi. Non ci sono ancora notizie sulla durata della seconda stagione ma quello che è certo è che entrerà in produzione entro la fine dell’anno e andrà in onda nel 2021. Il nuovo spettacolo, che inizierà in un posto del Nebraska e seguirà un nuovo gruppo di personaggi in un viaggio ambizioso, presenterà in anteprima la sua stagione domenica 12 aprile alle 22:00 ET su AMC, immediatamente dopo il finale della Stagione 10 di The Walking Dead.

Questa potrebbe essere l’indicazione giusta per sapere anche quando andrà in onda l’altro spin-off di The Walking Dead ovvero Fear The Walking Dead la cui sesta stagione potrebbe debuttare alla fine di World Beyond e, quindi, il 14 giugno, se tutto andrà come deve andare. In un comunicato stampa AMC si legge:

” The Walking Dead: World Beyond espande l’universo di The Walking Dead , approfondendo una nuova mitologia e storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta del mondo post-apocalittico. Due sorelle insieme a due amici lasciano un posto sicuro e confortevole per pericoli, noti e sconosciuti, per un’importante ricerca. Inseguiti da coloro che desiderano proteggerli e da coloro che desiderano danneggiarli, i ragazzi si troveranno ad affrontare una storia di crescita e trasformazione sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, se stessi e gli altri. Alcuni diventeranno eroi, altri diventeranno cattivi”.

Nel cast della serie creata da Scott M. Gimple e lo showrunner Matt Negrete, troviamo Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond.