Sostituzione Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr: requisiti e dritte

Arriva un segnale importante da parte di Apple per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare il cosiddetto Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr, considerando il fatto che la mela morsicata ha deciso di avviare un programma che prevede la sostituzione gratuita del prodotto in alcune circostanze. Una sorta di ammissione di colpevolezza per problemi riguardanti il prodotto e che, fino ad oggi 14 gennaio, non sono stati ancora ufficializzati per gli utenti su scala globale

Chi può sostituire gratis Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr

Scendendo in dettagli, è lecito che in questo particolare contesto ci si possa chiedere in primo luogo in quali casi sia possibile sostituire gratuitamente Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr. A tal proposito, la mela morsicata, tramite la pagina ufficiale in cui è stato annunciato il programma in questione, fa sapere che un caso “congruo” sia quello in cui la custodia della batteria non si carica o si carica in modo intermittente quando è collegata all’alimentazione.

In alternativa, potrete rivolgervi all’assistenza quando la custodia della batteria non carica l’iPhone o lo carica in modo intermittente, in relazione a prodotti che sono stati realizzati tra gennaio e ottobre 2019. Qualora vogliate sfruttare questo programma riguardante la sostituzione di Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr dovrete trovare un fornitore di servizi autorizzato Apple tramite l’apposita pagina messa a disposizione dal produttore. A quel punto, l’utente dovrà prendere un appuntamento presso un Apple Store.

Insomma, da oggi 14 gennaio ci sono informazioni più precise per tutti coloro che intendono cambiare il proprio Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr, in relazione a problemi che sono trapelati negli ultimi tempi. Anche a voi sono capitati malfunzionamenti in queste settimane?