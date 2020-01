Skin gratis in Rainbow Six Siege: come ottenere la Road to Silk Invitational

Dall’uscita nel 2015, Rainbow Six Siege è riuscito a ritagliarsi un discreto seguito di fan, pizzicati ad affollarne i server su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In un crescendo di emozioni che, tra alti e bassi, lo portano ad essere uno dei titoli più caldi per quanti apprezzano la componente multiplayer, magari ambendo addirittura a competere da pro player. Non dovrebbe stupire, di conseguenza, che gli sviluppatori di Ubisoft Montreal siano tanto attenti ai feedback della community, rispondendo con aggiornamenti, eventi e tornei, così come con piccole chicche in regalo.

Pensiamo ad esempio al recentissimo annuncio del Road to Six Invitational – grande evento a tempo limitato che si tiene dal 15 gennaio al 16 febbraio, con sfide che avranno luogo nel fine settimana (per essere più precisi, da giovedì a domenica). Tra i tantissimi contenuti esclusivi promessi tanto dal team di sviluppo quanto dal publisher francese Ubisoft, lo shooter in prima persona mette a disposizione anche una mimetica per le armi a tema con l’evento attualmente in corso. Si tratta di un vero e proprio regalo per i supporter del videogame, che va naturalmente riscattato con una procedura ben precisa.

Rainbow Six Siege: come riscattare la skin Road to Silk Invitational

Ecco allora, per tutti gli interessati, una piccola guida che va a spiegare come riscattare la skin Road to Silk Invitational. A differenza di quanto si poteva fare con l’operatore gratuito nel corso delle festività natalizie, questa volta dovremo necessariamente passare per il menu di Uplay. La procedura è piuttosto semplice, e prima di tutto richiede di effettuare il login al sito ufficiale Ubisoft con le proprie credenziali. Andranno bene anche quelle che utilizziamo per i nostri account PlayStation 4 o Xbox One. Fatto l’accesso, dovremo visitare la pagina che racchiude tutti i nostri giochi Ubisoft e andiamo a selezionare dall’elenco Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Andiamo poi a selezionare la scheda “Ricompense” nel menu alla nostra sinistra.

Se avrete eseguito correttamente tutti i passaggi precedenti, avrete di fronte a voi la schermata che racchiude tutte le ricompense ottenute in Rainbow Six Siege, compresa la cosiddetta “Ricompensa Road to S.I.“. Selezionate poi il riquadro in modo che vada ad apparirvi una finestra con il tasto rosso “Ottienilo gratis”. Dovrete naturalmente cliccarci sopra per ottenere la tanto agognata skin, ma solo al prossimo avvio del gioco.

Vi ricordiamo che nel corso dell’evento tutti i giocatori di Rainbow Six Siege possono sfidarsi all’interno di una nuova mappa, lo Stadio. Questo andandosi a cimentare nella modalità Bomba con l’opzione Scegli e Banna, in match da 3 minuti con rotazione ogni 3 round. E’ poi possibile selezionare ogni operatore nella playlist, sei dei quali sono dotati automaticamente dell’equipaggiamento del Six Invitazional, ossia Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge e Thermite.