Promo flash del 17 gennaio per 3 smartphone Huawei e Honor con MediaWorld

Non potevano mancare alle porte del weekend alcune offerte molto interessanti all’interno del sito MediaWorld, disponibili solo oggi 17 gennaio per gli utenti che stanno pensando di acquistare uno smartphone Huawei o Honor. A distanza di due giorni dallo start ufficiale dei cosiddetti XDays della catena, di cui vi abbiamo prontamente dato notizia con un post apposito, tocca dunque aggiornare l’elenco delle occasioni che possiamo sfruttare in queste ore.

Gli smartphone Huawei e Honor in offerta con MediaWorld questo venerdì

Scendendo maggiormente in dettagli, possiamo assistere ad un gradito ritorno tra le offerte MediaWorld online. Mi riferisco al cosiddetto Huawei P Smart 2019 di colore nero, considerando il fatto che gli utenti interessati questo venerdì possono procedere con l’ordine tramite un esborso di 149 euro. Di listino, lo smartphone Android ha un costo di 199 euro. Chi invece desidera puntare su un Huawei Y6 2019 può farlo con un esborso di 109 euro, invece di 159 euro.

Qualora doveste essere interessati al mondo Honor, invece, potete prendere in esame la nuova offerta di MediaWorld dedicata al cosiddetto Honor 9X, in virtù di un prezzo abbassato a 209,99 euro. Insomma, una campagna, quella del 17 gennaio, da raffrontare per forza di cose con quella scattata un paio di giorni fa, considerando il fatto che la catena ci sta proponendo diversi device a condizioni più vantaggiose del solito, in riferimento ai suoi standard.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni e se da MediaWorld arriveranno ulteriori offerte per coloro che intendono acquistare un dispositivo Huawei o Honor. Nel frattempo, che ne pensate delle offerte che sono state ufficializzate questa settimana? Avete trovato qualcosa di interessante? Fateci sapere che ne pensate con un commento qui di seguito, così da mettere a fuoco la questione nel migliore dei modi.