Potrebbero essere 3 i Google Pixel 4a, di cui 2 con 5G

Non ci sarà una sola versione di Google Pixel 4a, bensì almeno tre: stando a quanto riportato da ‘XDA Developers‘, il colosso di Mountain View potrebbe essere impegnato su più fronti in questo senso. Gli esperti, tramite un’accurata analisi effettuate sui firmware degli attuali Pixel 4, all’interno delle app Google e nell’AOSP, hanno scovato questo tipo di informazioni, insieme ai nomi in codice dei presunti device: sunfish, redfin e bramble (tutti nomi di pesci, come da tradizione ormai).

Il primo potrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 730, che sappiamo fermarsi alla connettività di rete 4G. Lo sviluppo è in corso con Android 10 e Android 11. Potremmo essere in presenza del Google Pixel 4a, ovvero del modello base della nuova linea. Redfin si baserebbe sul processore Snapdragon 765, e sarebbe in grado di interfacciarsi con la tecnologia 5G. Lo sviluppo starebbe avvenendo su Android 10. Infine bramble, anch’esso animato dal processore Snapdragon 765, e quindi dotato di connettività 5G. Lo sviluppo è in corso su Android 10 e Android 11 (questo sempre secondo le tracce reperite all’interno dell’AOSP).

Se sunfish ha tutta l’aria di identificarsi col Google Pixel 4a, uno tra redfin e bramble potrebbe corrispondere al Google Pixel 4a XL. A questo punto resta da capire l’identità del terzo dispositivo, che, per quanto ne sappiamo, non è escluso possa ricollegarsi ad una semplice scheda di sviluppo, e quindi mai tramutarsi in uno smartphone reale (è già successo in passato, non ci sarebbe di che meravigliarsi). Riepilogando quanto fin qui detto, c’è la possibilità che il colosso di Mountain View presenti tre diversi Google Pixel 4a, di cui due dotati di tecnologia 5G: a voi l’idea alletta, oppure avreste preferito che la linea fosse composta da meno dispositivi, un po’ più performanti? Fatecelo sapere commentando l’articolo attraverso il box qui sotto.