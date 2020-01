Miglior smartwatch Xiaomi: guida all’acquisto 2020

Xiaomi mette a disposizione un’ampia scelta di fitness tracker e smartwatch, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, prestazioni adeguate e tantissime funzionalità per lo sport. All’interno della gamma Xiaomi si possono trovare sia i modelli Mi Band che quelli a marchio Amazfit, il brand di Huami che collabora con il gruppo cinese per la realizzazione di vari modelli di smartwatch. In questo modo la linea di Xiaomi Watch è davvero completa, in grado di proporre sia dispositivi economici sotto i 100 euro, sia alcuni device più esclusivi con funzioni avanzate e autonomia top di gamma fino a 45 giorni. Ecco quali sono i migliori smartwatch Xiaomi 2020.

Migliori smartwatch Xiaomi sotto i 100 euro

Smartwatch Xiaomi Mi Band 3

Tra gli Xiaomi Watch più economici c’è il Mi Band 3, uno smartwatch semplice ma funzionale e piuttosto leggero, caratterizzato da un design giovanile e diverse funzionalità interessanti. Si tratta di un activity tracker dotato di rilevamento del battito cardiaco, contapassi, analisi del sonno e conteggio delle calorie, con un display OLED touchscreen da 0,78 pollici e connettività Bluetooth 4.2. Lo Xiaomi Mi Band 3 non è l’ultimo modello di smartwatch del brand, tuttavia offre un prezzo davvero imbattibile, una buona autonomia, compatibilità con Android e iOS, gestione delle funzioni sportive tramite app MyFit e notifiche per e-mail, SMS e messaggi social.

Smartwatch Amazfit Bip Lite

Un ottimo smartwatch Xiaomi di fascia media è l’Amazit Bip Lite, un modello che offre un rapporto qualità-prezzo ottimale per un fitness tracker completo e moderno. La batteria offre un’autonomia di lunga durata, con prestazioni fino a 45 giorni in modalità a risparmio energetico, con un menu in lingua italiana e un eccellente display always-on con vetro antiriflesso. Le app possono essere scaricate dal Play Store di Google, con funzionalità specifiche per gli allenamenti come il contapassi, il cardiofrequenzimetro e il rilevamento della distanza percorsa. È presente la connettività Bluetooth, per collegare lo smartwatch con lo smartphone entro i 5/7 metri, un sistema di vibrazione per le notifiche e un tasto di sblocco veramente facile da azionare.

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip A1608

Uno dei migliori smartwatch di fascia media di Xiaomi è senza dubbio il modello Amazfit Bip A1608, un fitness tracker con display Corning Gorilla Glass HD da 1,28 pollici, luminosità adattiva e compatibilità con Android e iOS. Questo device propone il sistema Heart Rate Sensor per il monitoraggio del battito cardiaco, con cui eseguire una diagnostica in tempo reale durante gli allenamenti e visualizzare i dati direttamente sullo schermo. Lo smartwatch offre notifiche push dalle principali app social, come WhatsApp e Facebook, dispone di vari programmi di allenamento, contapassi, moduli GPS e Glonass per la geolocalizzazione, processore dual core e 12MB di RAMC, con struttura resistente alla polvere e all’acqua.

Xiaomi Amazfit Bip A1608 Smartwatch Cardiofrequenzimetro Fitness da... Posizionamento GPS + GLONASS Dual Core: Sony 28 Nm chip GPS + GLONASS...

Informazioni Push: Push Instant app, come Facebook, WeChat, WhatsApp,...

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip Smart

Chi desidera uno smartwatch Xiaomi sportivo perfetto per gli allenamenti può puntare sull’Amazfit Bip Smart. Questo modello è caratterizzato da un display touchscreen di buona qualità, con un vetro Gorilla Glass 3 impermeabile e certificazione IP68. All’interno dispone di varie funzionalità per lo sport, tra cui 4 modalità per gli allenamenti, cardiofrequenzimetro, sistema GPS integrato per il conteggio della distanza e dei passi, monitoraggio del sonno e programmi specifici per ciclismo, corsa, camminata e tapis roulant. Il dispositivo è dotato della connettività Bluetooth, che consente di collegarlo al proprio smartphone Android o iOS, inoltre non mancano le notifiche social e la batteria fornisce un’autonomia fino a 5 giorni.

Xiaomi Amazfit Bip Smart Watches Orologi sportivi con GPS Bluetooth... Stile sportivo e di business: Amazfit Bip Smartwatch realizzato in...

Activity Tracker e 4 modalità Sport: il cardiofrequenzimetro e il GPS...

Migliori smartwatch Xiaomi sopra i 100 euro

Smartwatch Amazfit Verge A1811 Blue

Tra i migliori smartwatch Xiaomi ci sono i modelli della linea Amazfit, realizzati insieme all’azienda Huami. Un device molto apprezzato è l’Amazfit Verge A1811 Blue, uno smartwatch con un design moderno e accattivante, rivestimento impermeabile e un grande display AMOLED da 1,3 pollici, in grado di offrire una buona visibilità senza affaticare troppo la vista. Il dispositivo integra i moduli GPS e Glonass, per un rilevamento preciso della posizione, utile per le funzioni contapassi e distanza percorsa. Sono presenti il monitoraggio del sonno e dei battiti cardiaci, la connettività Bluetooth per collegarlo allo smartphone e una batteria in grado di assicurare fino a 5 giorni di autonomia.

Amazfit Verge Alexa Built-in Smartwatch by Huami with GPS+ GLONASS... Uno smartwatch dall'eleganza sobria per gli appassionati di fitness...

Vivi connesso, Effettua e rispondi alle chiamate: con microfono e...

Smartwatch Amazfit GTS

Salendo di prezzo si arriva allo smartwatch Xiaomi Amazfit GTS, un dispositivo davvero completo e funzionale, ideale sia come fitness tracker per gli allenamenti sia come orologio per completare l’outfit. Lo stile è giovane e moderno, con rivestimento total black e un grande schermo AMOLED da ben 1,65 pollici, per gestire tutte le app con facilità. Il device propone programmi di allenamento specifici per lo sport, contapassi e cardiofrequenzimetro, notifiche in tempo reale di email, SMS e messaggi social, un’autonomia fino a 14 giorni, connettività Bluetooth, GPS e Glonass, una memoria di 1GB e la possibilità di gestire la riproduzione di brani musicali.

Smartwatch Amazfit GTR

Smartwatch pensato appositamente per un pubblico maschile, lo Xiaomi Watch Amazfit GTR presenta un design ricercato ed elaborato, perfetto per indossarlo in qualsiasi occasione, dal lavoro al tempo libero. Il quadrante ha un diametro di ben 47mm, con display AMOLED Retina ad alta definizione, funzione touch e resistenza fino a 50 metri di profondità. Sono presenti 12 modalità di allenamento differenziate, dalla camminata alla corsa, dallo sci al nuoto, per monitorare in ogni momento il battito cardiaco, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Questo modello dispone di una batteria a lunga durata, con un’autonomia che può arrivare fino a 24 giorni in modalità standard oppure fino a 74 giorni con opzione a risparmio energetico.