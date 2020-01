Marilyn Manson in The New Pope, anticipazioni episodi del 17 gennaio su Sky Atlantic

C’è un ospite speciale al cospetto del nuovo Papa: in uno degli episodi in onda stasera su Sky Atlantic vedremo anche Marilyn Manson in The New Pope. Dopo il successo della scorsa settimana, torna la serie creata da Paolo Sorrentino, che si concluderà a febbraio con il nono e ultimo episodio. Secondo le anticipazioni, interrogato da Sofia Dubois, il cardinale inglese Sir John Brannox interpretato da John Malkovich, cita “l’uomo nero” del rock americano fra le sue persone famose preferite.

L’artista apparirà nei panni di se stesso e sarà la special guest del quarto episodio della serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Ospite a sorpresa in Vaticano, Marilyn Manson in The New Pope è meno “maledetto” del solito; addirittura buffo e autoironico. Ecco le anticipazioni.

Perdersi i nuovi episodi è un peccato capitale.#TheNewPope, venerdì alle 21.15 pic.twitter.com/MYlJl7pmVR — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) January 16, 2020

Nel terzo episodio di The New Pope, il Vaticano annuncia il nuovo Papa. Grazie a Voiello, un riluttante Sir John si prepara a diventare Giovanni Paolo III. Il nuovo pontefice sembra la scelta perfetta, ma in realtà anche lui cela una particolare fragilità. E soprattutto segreti. Essere il successore del carismatico Lenny Belardo e prendere il suo posto nel cuore della gente non sarà un’impresa facile, e questo Sir John lo capisce subito. Come se non bastasse, il “Papa giovane”, sospeso tra la vita e la morte, è idolatrato come un santo dai suoi fedeli, che in migliaia si sono riuniti per pregare nella speranza che apra gli occhi. Questa situazione non fa altro che alimentare i contrasti tra i già esistenti fondamentalismi. Non mancano le minacce dall’esterno, ma anche quelle che arrivano dall’interno sono alquanto pericolose, pertanto non vanno ignorate. Mentre il Cardinal Spalletta si fa avanti, le suore di clausura decidono che è arrivato il momento di far sentire la loro voce. Intanto Esther conosce Fabiano, un’anima affine in un mondo crudele.

A seguire il quarto episodio di The New Pope. Esther si trova in una situazione difficile, e sente di essere stata abbandonata da tutti. Anche da Lenny. Per dare la una propria impronta al suo neonato papato, Sir John Brannox si affida all’astuta e affascinante Sofia, con cui ha una particolare sintonia. Il nuovo Papa decide che è arrivato il momento di dare un chiaro segnale al mondo: andrà a trovare Lenny Belardo a Venezia. Intanto, insoddisfatte della loro attuale situazione, le suore “dichiarano guerra” a Voiello, ma il Segretario di Stato del Vaticano ha altri affari più importanti di cui preoccuparsi. C’è una questione con il governo italiano in carica che si rivela più spinosa del previsto: perché proprio ora si è deciso per l’abolizione dell’8 per mille? Spalletta, in combutta con Tomas, il marito di Sofia, è sempre più vicino al nuovo pontefice: nasconde forse un secondo fine? Bernardo è combattuto tra i suoi desideri e il suo giuramento. Guest star del quarto episodio è Marylin Manson, che avrà un divertente quanto surreale incontro privato col Papa.

L’appuntamento col terzo e quarto episodio di The New Pope è per stasera dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Ecco la clip in esclusiva dal quarto episodio: