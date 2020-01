Le prime immagini di Come Una Madre con Vanessa Incontrada: foto e video della miniserie noir di Rai1

Due giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo che occuperà la prima settimana di programmazione della rete, Rai1 propone la miniserie in tre puntate Come Una Madre con Vanessa Incontrada.

L’attrice torna su Rai1 dopo i record d’ascolti delle precedenti fiction – l’ultima in ordine di tempo Scomparsa – nei panni di una madre in lutto per la perdita di suo figlio, che si ritrova a vivere una seconda maternità in modo inatteso, rocambolesco e pericoloso.

Presentata in conferenza stampa come una serie a metà tra road movie e noir, Come Una Madre è la storia di Angela, che da pochi mesi ha perso il figlio Matteo di nove anni in un incidente stradale. Segnata psicologicamente dal lutto, torna nella casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano, dove incontra la misteriosa vicina di casa Elena: quando la donna le chiede di ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina, per Angela inizia un incubo che condizionerà per sempre la sua vita. Dopo aver assistito all’omicidio di Elena per mano di un sicario, la donna decide di scappare per salvare se stessa dall’accusa di omicidio e i bambini dal pericolo che i killer li uccidano. Una serie di personaggi la aiutano nel suo viaggio, dal capitano Sforza, figura ambigua e temibile, al suo ex marito, Lino, cui la donna attribuisce la colpa dell’incidente in cui è morto Matteo, fino alla cantante lirica caduta in disgrazia Elisa, che vive in una baracca sul Tevere in cui Angela e i bambini si nasconderanno. La protagonista si ritroverà così in un viaggio senza sosta da nord a sud dell’Italia, tra momenti di tenerezza ed altri di sconforto, sempre inseguita dalla polizia e dagli assassini di Elena.

Questa miniserie in sei episodi da 50 minuti è un racconto sul senso della maternità, concepito come un road movie in cui i paesaggi sono anche luoghi dell’anima, popolati da personaggi spesso ambigui e misteriosi.

La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1 per 3 domeniche a partire dal 2 febbraio. Nel cast, tra i volti principali, al fianco della Incontrada recitano Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Ivan Franek, Marco Cocci, Luigi Diberti, Eleonora Giovanardi e Ninni Bruschetta. La soprano Katia Ricciarelli appare in un cameo nei panni di un’artista ritrovatasi per le difficoltà economiche a vivere da senzatetto. La regia è di Andrea Porporati e la serie è prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Ecco le prime foto di scena e una clip tratta dalla prima puntata di Come Una Madre.