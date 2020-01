In Supernatural 15 “la vita e la morte” ma la fede di Sam inizia a vacillare

Dopo la lunga pausa natalizia, Supernatural 15 è tornata in onda negli Usa proprio giovedì sera con tutto quello che questo significa per i fan. Da una parte c’è la felicità di rivedere in azione Sam, Dean e Cas, ma dall’altra ci sono paura e amarezza per via di quello che succederà adesso: la corsa verso il gran finale di serie e di stagione è iniziata e non si fermerà. Con questa consapevolezza nel cuore, i fan hanno ascoltato le parole dei piani alti della rete e della produzione che confermano, ancora una volta, che i fratelli Winchester dovranno affrontare la morte e la vita in questi nuovi episodi.

All’incontro con la stampa il co-showrunner Andrew Dabb ha rivelato che quest’ultima stagione vedrà “molte persone dal passato ”, sia attesi che inattesi, ma quando si è parlato della posta in gioco non poteva essere più vago: “Stiamo vedendo questo come un vero finale. La gente non può continuare a tornare ancora e ancora. Sam e Dean dovranno affrontare la vita e la morte ma questa volta è reale”. Niente più passi indietro quindi e nemmeno resurrezioni per i due fratelli che chiuderanno per sempre i conti con questa battaglia finale.

ATTENZIONE SPOILER!

Intanto proprio in questo nuovo episodio di Supernatural 15 andato in onda ieri sembra che tra i due fratelli possa essersi una spaccatura. Cuck è riuscito a fare il lavaggio del cervello, almeno in parte, a Sam che è rimasto incatenato in un casinò con lui che gli ha portato via la speranza verso il futuro mostrandogli tutti i suoi fallimenti e quello a cui lui e suo fratello andranno incontro. Dall’altra parte, invece, Dean e Cas non si sono ancora arresi, anzi. I due sono finiti fino in Purgatorio per trovare un fiore e concludere il loro incantesimo che li ha portati dritti dritti dal “nuovo” Sam.

Proprio mentre lui racconta al fratello di aver visto i finali reali di questa storia, Dean assicura a Chuck che non avrà mai il finale che spera in questa storia. Nel finale di “The Trap”, il nono episodio di Supernatural 15, Eileen decide di lasciarli e questo porta Sam a darle un bacio d’addio molto appassionato e spingendo Dean a lavorare insieme per trovare un modo per risolvere la questione di questi finali che come un tarlo sono entrati nella testa del fratello. E nel finale? Ecco la sorpresa: