Il trailer di Sabrina 3 su Netflix proclama una nuova regina dell’Inferno tra mostri e un circo diabolico (video)

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 su Netflix si mostra in un trailer entusiasmante e rocambolesco. Per la nostra protagonista si prospetta una stagione non facile: deve essere infatti pronta a reclamare il trono dell’inferno, salvare il suo ragazzo, e anche la città di Greendale – già che si trova lì. La strega adolescente capirà quanto sia dura riuscire a gestire tutto, soprattutto perché ogni equilibrio sembra essere stato stravolto.

Per cercare di sistemare la situazione, c’è solo una cosa da fare, come Lucifero le suggerisce: recarsi negli inferi e affrontare Madam Satan ma non solo. Il trailer di Sabrina 3 su Netflix mostra il volto del diabolico Calibano (la new entry interpretata dall’australiano Sam Corlett), che non sarà per nulla disposto a cedere la sua corona alla nostra streghetta. Come se non bastasse, Sabrina e i suoi amici devono vedersela con l’arrivo di una sorta di circo dei mostri, i cui “dipendenti” si presentano in città con corone di fiori (un richiamo all’horror di Ari Aster, Midsommar) e non sembrano avere buone intenzioni.

“Quando all’Inferno non c’è equilibrio, neanche in Paradiso e nemmeno sulla Terra. Per preservare un regno, bisogna preservarli tutti”. In attesa di vedere la terza stagione, nel trailer di Sabrina 3 su Netflix vediamo la protagonista interpretata da Kiernan Shipka, consumata dai sensi di colpa perché il suo ragazzo Nick è rilegato all’Inferno, dopo essersi sacrificato nell’ultimo episodio.

Per fortuna Sabrina Spellman non sarà da sola in questa terrificante avventura, ma potrà contare sull’aiuto dei suoi amici Harvey, Rosalind e Theo; insieme formano il cosiddetto “Fright Club.” Ma sua zia Zelda la mette in guardia: “Essere la regina degli Inferi non è un hobby”. Salvare lo stregone Nick si rivelerà una missione fatale per qualcuno di loro? Una cosa è certa: per vedere il suo ragazzo, Sabrina rischia di mettere tutti in grave pericolo. Non mancheranno scene spaventose, mostri, e tanto altro.

Ecco il trailer della terza stagione:

In precedenza, Netflix aveva rilasciato un promo musicale intitolato Straight to Hell, in cui l’attrice Kiernan Shipka anticipava (cantando) il terzo capitolo della serie televisiva e venivano mostrate nuove scene. Tra queste: Sabrina e Roz diventano cheerleaders, la gang forma una band; e il già citato circo pagano arriva a Greendale allo scopo di resuscitare un antico male. Altra new entry è il personaggio di Robin (interpretato da Jonathan Whitesell, visto in Riverdale), che sembra mostrare un interesse per Theo.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 su Netflix è in arrivo il 24 gennaio 2020 con tutti gli episodi della terza stagione.

Nel cast ritroveremo Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman; Miranda Otto è Zelda Spellman; Lucy Davis interpreta Hilda Spellman; Ross Lynch nel ruolo di Harvey Kinkle; Gavin Leatherwood è Nicholas Scratch; Chance Perdomo nei panni di Ambrose Spellman; Jaz Sinclair è Rosalind Walker; Lachlan Watson interpreta Theo Putnam. E poi: Tati Gabrielle nel ruolo di Prudence Blackwood; Adeline Rudolph interpreta Agatha; Richard Coyle è Faustus Blackwood e Michelle Gomez nei panni di Mary Wardwell (ovvero Lilith, ossia Madam Satan).