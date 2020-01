I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 con Ringo Starr dopo l’album Fuori Dall’Hype

I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 si presentano in gara con il brano Ringo Starr, poi gli attende un tour nei palasport.

Tra le sorprese di questo Festival, una delle più attese è la prova sul palco dell’Ariston dei Pinguini Tattici Nucleari, la band indie che calcherà per la prima volta il palcoscenico del Festival di Sanremo con un brano il cui titolo è un omaggio a Ringo Starr, pseudonimo di Sir Richard Starkey, batterista, cantautore, compositore, attore e pittore britannico.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

4 dischi, più di 8 milioni di views su Youtube, oltre 60 milioni di streaming totali, 2 dischi d’oro ottenuti con i singoli Irene e Verdura e un fumetto interamente dedicato a loro presentato al Lucca Comics & Games per Beccogiallo Editore.

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo indie rock. Si sono formati a Bergamo nel 2010 e il nome nasce dalla birra Tactical Nuclear Penguin, che li ha ispirati.

La band pubblica il primo EP autoprodotte nel 2010: è Cartoni Animali e contiene 5 brani inediti. Il primo album del gruppo si deve invece al 2014, quando vede la luca il disco Il Re è Nudo, composto da 7 tracce ed una intro. Contiene il brano Cancelleria, uno dei più noti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nel 2015 esce Diamo Un Calcio All’Aldilà, il secondo progetto discografico del gruppo che contiene il singolo Me Want Marò Back. Gioventù Brucata è invece il titolo del terzo album del 2017.

Nel 2019 i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano l’album Fuori Dall’Hype, primo progetto con la major Sony Music. Il disco è anticipato dal singolo Verdura e apre la strada ad una fase di collaborazione con la nuova etichetta discografica che li presenta a Sanremo nel 2020.

I Pinguini Tattici Nucleari vengono da un tour sold out nei club che li ha portati ad esibirsi dinanzi a 60.000 persone totali e nel 2020 li attende un tour nei palasport per la presentazione dell’album Fuori Dall’Hype, uscito il 5 aprile per Sony Music.

I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo con Ringo Starr

A fine dicembre viene confermata la partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari al prossimo Festival della Canzone Italiana. Il gruppo è ospite dello speciale de I Soliti Ignoti, dove annuncia ad Amadeus e in diretta su Rai1 il titolo del pezzo: Ringo Starr.

Il tour 2020 dei Pinguini Tattici Nucleari

Dopo il sold out della data del 29 febbraio al Mediolanum Forum di Milano che i Pinguini Tattici Nucleari hanno ottenuto in mese di un mese dall’annuncio dell’evento, nuvoli concerti si aggiungono al tour in programma quest’anno.

Il 2020 non porterà solo i Pinguini Tattici Nucleari sul palco del Festival di Sanremo numero 70, in gara nella categoria dei Campioni, ma anche nei palasport della penisola per un intero tour di concerti a supporto del nuovo disco di inediti.

I Pinguini Tattici Nucleari aggiungono così quattro nuovi eventi dal vivo: il 12 a Bologna, il 14 a Montichiari e il 16 a Torino. Il tour si chiuderà con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.