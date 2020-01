Ancora offerte PS Store: i migliori giochi PS4 a meno di 20 euro dal 17 gennaio

Siete ancora affamati di offerte PS Store? Molto bene allora, perché “mamma” Sony ha quello che fa per voi. Nonostante abbia avviato diverse e golosissime promozioni sul suo negozio digitale prima e dopo le festività natalizie, il colosso giapponese è infatti tornato alla carica per sedurre cuori e portafogli degli appassionati. Ecco allora che nella giornata di oggi, 17 gennaio 2020, vediamo altri videogame per PlayStation 4 – e naturalmente per la più potente PlayStation 4 Pro – ancora oggetto di sconto, con la possibilità di procedere all’acquisto di vari titoli selezionati ad un prezzo assai competitivo, naturalmente da mettere in download sui propri hard disk.

Nello specifico, le offerte PS Store odierne – e che saranno valide fino al prossimo 5 febbraio – vertono tutte su alcuni dei migliori giochi disponibili nella vasta libreria di PS4, tutti a meno di 20 euro. Prima di elencarli tutti in ordine alfabetico, andiamo a segnalare quelli oggettivamente più interessanti. Non solo l’orrorifico Resident Evil 7 – assolutamente godibile anche in realtà virtuale grazie a PlayStation VR -, ma anche il racing game Gran Turismo Sport, entrambi proposti a 14.99 euro, senza dimenticare Watch Dogs 2 Deluxe Edition di Ubisoft a 19,99 euro, il brutale picchiaduro Mortal Kombat X a 12,99 euro o ancora Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe addirittura a poco meno di 10 euro. Tra gli articoli in saldo, non manca neppure Dragon Ball Xenoverse: Time Travel Edition, ottimo antipasto per quanti vorrebbero recuperare in futuro Dragon Ball Z Kakarot, approdato sugli scaffali proprio nelle ultime ore.

Giochi PS4 tra le offerte PS Store del 17 gennaio 2020

A seguire, allora, trovate l’elenco completo di videogiochi per PlayStation 4 inclusi nelle nuove offerte PS Store messe in piedi da Sony, come indicato direttamente nel negozio virtuale. Vi ricordiamo ancora una volta che saranno attive dal 17 gennaio al 5 febbraio di quest’anno:

8-Bit Invaders

Adams Venture Origins

AereA

Call of Cthulhu

Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition

Children of Zodiarcs

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Conan Exiles

Concrete Genie

Danger Zone

Danger Zone 2

Dangerous Driving

Dangerous Golf

Dead Nation Apocalypse Edition

Defunct

Demetrios The BIG Cynical Adventure

Déraciné

DiRT 4

Dishonored 2

Dishonored Death of the Outsider

Doki-Doki Universe

Dollhouse

Dragon Age Inquisition Deluxe Edition

Dragon Ball Xenoverse: Time Travel Edition

Dreamfall Chapters

Dying Light

Dying Light: The Following

EA SPORTS UFC 3 Deluxe Edition

ELEA

Entwined

Escape Plan

Escape Plan Collection

Exist Archive: The Other Side of the Sky

F1 2018

Fallout 4

Far Cry 4

Far Cry 4 – Gold Edition

Far Cry Primal

Fear Effect Sedna

Fishing Sim World: Pro Tour

Forgotton Anne

Gran Turismo Sport

Gravity Rush 2

Guilty Gear Xrd -Sign-

Heavy Rain

Homefront The Revolution

How to Survive 2

Hungry Shark World

Jotun: Valhalla Edition

Kingdom Come: Deliverance

Knack 2

Mortal Kombat X

Mortal Kombat XL

MudRunner

MudRunner – American Wilds Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden

Octahedron

Oh My Godheads

One Piece Burning Blood

One Piece Pirate Warriors 3

One Piece Pirate Warriors 3 – Gold Edition

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition

Project CARS

ReadySet Heroes

Real Farm

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil Triple Pack

Resident Evil Deluxe Origins Bundle

Reus

Riddled Corpses EX

Risk of Rain 2

School Girl/Zombie Hunter

Scribblenauts Mega Pack

Seasons after Fall

Shiness: The Lightning Kingdom

Shiny

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition

Space Hulk Bundle

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Space Hulk: Tactics

Spirit Hunter: Death Mark

Steep X Games Gold Edition

Sundered Eldritch Edition

Super Street: The Game

Taiko no Tatsujin: Drum Session!

Tennis World Tour – Roland-Garros Edition

The BioWare Bundle

The Crew Wild Run Complete Edition

The Crew Wild Run Edition

The Crew Ultimate Edition

The Last Guardian

The Order: 1886

The Surge

The Technomancer

The Wolf Among Us

Titanfall 2 Standard Edition

Tokyo Xanadu eX+

Tour de France 2016

Tour de France 2017

TT Isle of Man – Ride on the Edge

Valkyria Chronicles 4

V-Rally 4

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition

Wolfenstein: Cyberpilot

Wolfenstein II: The New Colossus

WRC 5 eSports Edition

WRC 6 FIA World Rally Championship

Wuppo

XCOM 2

XCOM 2 Collection

XCOM 2 Digital Deluxe Edition

Xenon Racer

Xenon Valkyrie+

Zero Escape: The Nonary Games

Zero Escape: Zero Time Dilemma