Al Grande Fratello Vip 2020 in scena gli ex Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan tra espulsi e nominati: anticipazioni 17 gennaio

Al Grande Fratello Vip 2020 vanno in scena gli ex. Siamo giunti alla quarta puntata del reality show di Canale5 e poco fa Mediaset ha comunicato che in casa questa sera ci saranno due sorprese, anche se non si capisce bene se positiva o negativa in uno dei due casi. In particolare, nel comunicato si legge: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della Casa più spiata d’Italia. Il primo avrà modo di incontrare la sua ex Rita Rusic.

I due si sono separati ormai vent’anni fa ma sembra proprio che negli ultimi tempi i due si siano molto avvicinati per via dello stato di salute del produttore. Cecchi Gori entrerà in casa per fare una sorpresa alla donna che, alla fine, non lo ha mai abbandonato proprio per amore di quello che è stato e dei loro figli. L’amore per i figli è quello che muove Miriana Trevisan che questa sera proverà a dare la giusta carica a Pago dopo la querelle con Serena Enardu. Quest’ultima non è riuscita ad entrare in casa e stare con lui una settimana per chiarire le loro cose rimaste in sospeso e lui ha pensato bene di continuare questa esperienza senza guardarsi indietro, Miriana lo spingerà a dimenticare e voltare pagina o entrerà in casa con una vena un po’ polemica?

Sullo sfondo rimangono i due nominati di questa serata ovvero Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis. I due sono stati al centro di questione relative al gossip e quest’ultima, in particolare, è rimasta travolta anche dall’affair Salvo Veneziano espulso proprio in settimana per le parole violente che ha usato parlando di lei e del suo modo di vestire. Chi uscirà dei due?

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: da sabato la diretta h24 di #GFVIP sarà trasmessa sul canale 55! 🙌🏻 pic.twitter.com/LS9ifLCRVc — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2020

Rimane in sospeso anche la questione Fernanda Lessa. La concorrente ha definito Licia Nunez la “lesbica” parlando con Michele Cucuzza e in molti hanno chiesto la sua espulsione ma senza ottenerla, quello che ha detto verrà ugualmente a galla questa sera o il Grande Fratello Vip 2020 farà finta di niente? Non si potrà fare a meno di parlare ancora di Antonella Elia star di questo inizio di edizione che proprio nelle scorse ore ha fatto una sorta di scenata di gelosia a Licia Nunez rea di aver parlato proprio con la sua nemica, Fernanda Lessa.

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non c'è grande simpatia… ma un episodio ha fatto esplodere chiaramente tutta la tensione.



[Segui @GrandeFratello su Mediaset Play: doppia regia, clip, video esclusivi e televoto ti aspettano!] https://t.co/poe5Lphkpf — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 17, 2020

Come sempre non mancheranno le nomination con un’altra eliminazione dietro l’angolo. Il reality tornerà la prossima settimana con un doppio appuntamento ma non al mercoledì e al venerdì bensì al lunedì sera.