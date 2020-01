Al completo l’elenco dei televisori compatibili con il digitale terrestre DVB-T2: Samsung, LG e non solo

Si fa un gran parlare del nuovo digitale terrestre DVB-T2 e sono molti coloro che vogliono scoprire se il loro televisore sia compatibile proprio con il nuovo standard. Sulle pagine di OM è presente già un primo approfondimento per capire anche se un vecchio dispositivo può ricevere il nuovo segnale. Allo stesso tempo, l’ideale sarebbe pure consultare un elenco esaustivo di apparecchi adatti a ricevere le nuove trasmissioni con il rinnovato segnale, per tutte le marche ovvero a partire dalle più diffuse Samsung e LG ma non solo quelle.

Prima di dettagliare i marchi e i modelli di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, va intanto chiarito che la maggior parte dei televisori commercializzati prima del 2017 avranno problemi nel ricevere il nuovo segnale. Mentre i successivi a questa data dovrebbero tutti o quasi essere adatti anche al nuovo standard, prima di tre anni fa erano venduti nei negozi e sugli store online apparecchi ancora adatti alla sola ricezione del digitale terrestre di prima generazione, vecchio oramai di più di 10 anni: dal lontano 2019.

Scendiamo ora più nel particolare, introducendo anche il riferimento del bollino “lativù” (a sfondo nero e con scritta arcobaleno). In molti potranno già averlo visto in circolazione presso i punti vendita. Si tratta appunto di un’etichetta multi piattaforma che garantisce le caratteristiche

tecnico-qualitative dei televisori: la sua presenza su un dispositivo ci dice, con assoluta certezza, che questo è pure compatibile con il nuovo digitale terrestre.

L’elenco completo dei televisori che supportano il nuovo digitale terrestre DVB-T2 è presente a questo collegamento del sito ufficiale “Lativù”. A disposizione la lista di centinaia di apparecchi dei marchi Samsung, Samsung, LG, Panasonic, Telefunken, Hitachi, JVC, Toshiba. Nello stesso documento, per ognuno dei brand di riferimento, sono riportati gli eventuali numeri da contattare per ottenere informazioni ulteriori sul supporto.