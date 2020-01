I migliori PC portatili, guida all’acquisto 2020

Nonostante l’uso sempre maggiore dei device mobili i notebook sono ancora un dispositivo fondamentale, indispensabile per il lavoro e utile anche per il tempo libero e l’intrattenimento. Sul mercato si possono trovare tantissimi laptop delle migliori marche, come Lenovo, HP e Asus, con modelli economici per chi non ha grandi pretese, oppure notebook di fascia media e alta per chi ha bisogno di prestazioni elevate. Ecco quali sono i migliori pc portatili del 2020, con una selezione completa per ogni fascia di prezzo.

Migliori pc portatili sotto i 300 euro

Notebook Lenovo Essential V145

Tra i migliori notebook economici c’è il Lenovo Essential V145, un pc portatile compatto dal design moderno e sottile. Si tratta di un laptop efficiente e pratico, con schermo da 15 pollici, scheda grafica AMD Radeon 530 e sistema operativo Windows Home. Nella versione base propone un display HD con risoluzione 1366×768 pixel, memoria DDR4 fino a 8GB, SSD fino a 256GB, altoparlanti Dolby Atmos e una fotocamera HD da 0,3MP. La batteria assicura fino a 5 ore di autonomia, con connettività USB 3.0, HDMI, Bluetooth 4.1, Wi.Fi, lettore SD e un peso di 2,1 Kg.

Pc portatile HP 255 G7

Un ottimo notebook economico è l’HP 255 G7, proposto in offerta su Amazon a un prezzo davvero imbattile nella versione da 15,6 pollici. Questo pc portatile presenta un processore AMD A4-9125 a 2.3 GHz, con il supporto di una scheda grafica AMD Radeon R3, con 4GB di RAM e memoria SSD M.2 SATA da 256 GB con una velocità fino a 500 MB/s. Sono presenti due porte USB 3.0 per una connessione veloce e precisa dei device esterni, una porta HDMI e una RJ-45, inoltre sono disponibili moduli Wi-Fi, Bluetooth, compatibilità con SD e SDHC.

Notebook Acer Aspire 1 A114-32

Se stai cercando un ottimo pc portatile, uno dei notebook migliori economici è l’Acer Aspire 1 A114-32. Si tratta di un laptop da 14 pollici con display LED LCD e qualità HD con risoluzione 1366×768 pixel, equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 Home e il pacchetto Microsoft Office 365 disponibile per 12 mesi. Il processore è un Pentium N5000 con 4GB di RAM e memoria DDR4 da 64GB, con scheda grafica Intel UHD Graphics 605, mentre la connettività è Bluetooth 4.0, con porte USB 3.0 e HDMI. È presente un pratico touchpad, un sistema di filtraggio della luminosità per non affaticare troppo la vista, grazie alla tecnologia BlueLightShield che riduce l’esposizione alla luce blu.

Migliori pc portatili sotto i 400 euro

Notebook Asus X543UA

Tra i migliori pc portatili sotto i 400 euro, una delle proposte più interessanti è quella dell’Asus X543UA, un notebook dal design ricercato con una struttura ultrasottile ed elegante. Il device presenta un processore Intel a 3 core con velocità standard di 2 GHz, 4GB di RAM e memoria DDR4 con hard disk da 500GB. Lo schermo LCD da 15,6 pollici offre una qualità HD con risoluzione 1366×76 pixel, scheda grafica Intel HD Graphics 620, 2 porte USB 2.0, HDMI e batteria a 3 celle con autonomia fino a 4 ore. Il pc viene venduto con Windows 10 Home, mentre il peso complessivo è di appena 2 Kg.

Pc portatile Lenovo A4 9125

Un affidabile pc portatile di fascia media è il Lenovo A4 9125, un notebook da 15,6 pollici con display HD e Windows 10 Pro a 64 bit. Il dispositivo è equipaggiato con un processore dual core AMD A4 9125 fino a 2,6 GHz, con GPU Radeon R3, 8GB di RAM e memoria SSD da 250GB per una capacità di storage davvero elevata. Completa la connettività, con due porte USB, HDMI, Bluetooth, RJ-45, modulo Wi-Fi e slot di espansione PCIe, oltre al supporto SD, SDXC e SDHC. Questo laptop viene venduto con l’installazione del sistema operativo Windows 10 Pro e il pacchetto Office nella versione open source, con batterie agli ioni di litio a 3 celle che offrono un’elevata autonomia.

Notebook Acer Aspire 3 A315

Uno dei migliori notebook per qualità-prezzo è l’Acer Aspire 3 A315, un pc portatile leggero e potente con un design elegante e sottile. Le prestazioni sono garantire dall’efficiente processore AMD A9 dual core, con RAM da 8GB, memoria DDR4 da ben 256GB e scheda grafica AMD Radeon R5. Lo schermo da 15,6 pollici è un LCD LED con qualità Full HD e risoluzione 1920×1080 pixel, mentre all’interno troviamo preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home. Non manca la tecnologia BlueLightShield per limitare l’esposizione degli occhi alla luce blu, un set di porte completo USB 3.1, 2.0 e HDMI, touchpad integrato, modulo Wi-Fi 5 e due slot per SSD PCIe fino a 512GB.

Migliori pc portatili sopra i 400 euro

Notebook HP Pavilion 15-CW1043NL

Tra i notebook migliori troviamo l’HP Pavilion 15-CW1043NL, un pc portatile indicato per chi ha bisogno di prestazioni davvero elevate, per il lavoro, attività di editing o per il gaming. Il processore è un AMD Ryzen 5 3500U quad-core, con velocità di clock fino a 3.7 GHz con turbo boost, con GB di RAM e memoria SDRAM DDR4 SSD da 256GB, abbinato a una scheda grafica AMD Radeon Vega 8. Lo schermo da 15,6 pollici è composto da un monitor Full HD, in grado di offrire una risoluzione adeguata anche con programmi video ad alta definizione. Per quanto riguarda la connettività sono presenti il Bluetooth 4.2, modulo Wi-Fi 802.11, lettore SD, USB 3.1 Type-C, HMDI, 2 USB 3.1 Type-A e una batteria poderosa con autonomia fino a 9 ore.

Pc portatile Notebook Acer Slim Design

Tra i pc portatili di fascia alta un’ eccellente soluzione per prestazioni di livello è il pc portatile Acer Slim Design, proposto su Amazon da Vida Elettronica. Si tratta di un laptop da 15,6 pollici, con display Full HD, processore quad core Intel i5 8265 di ottava generazione con velocità di clock fino a 3,9 GHz, 8GB di RAM, memoria SSD da 480GB e GPU Intel UHD Graphics 620. Questo notebook della Acer viene proposto con Windows 10 Pro, pacchetto Office 2019, connettività Wi-Fi e Bluetooth, 3 porte USB, RJ-45, HDMI e batteria a 3 celle.

Notebook Asus VivoBook Pro N580GD

Uno dei migliori pc portatili top di gamma è l’Asus VivoBook Pro N580GD, un notebook progettato appositamente per garantire performance di altissimo livello. Questo laptop esclusivo è equipaggiato con un processore Intel Core i7 8750H, con 16GB di RAM, memoria SSD SATA 3.0 da 256GB più HDD SATA da 1TB, il tutto integrato con una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 con 4GB di memoria GDDR5 VRAM. Il display LED da 15,6 pollici ha una qualità Full HD, con interfacce USB 3.0 Type C e A, HDMI, Bluetooth e Wi-Fi. All’interno è installato Windows 10 Home, con una batteria a 3 celle da 47 Wh e un peso di 2 Kg.