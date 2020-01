Travolti dalle notifiche del Play Store? Presto non più

Capita molto spesso anche a voi di venire travolti dalle notifiche del Play Store? Succede spesso quando le applicazioni installate ricevono aggiornamenti automatici, ma, stando a quanto riportato da ‘androidcentral.com‘, Google starebbe meditando di eliminarle. Le notifiche informano gli utenti che il processo di upgrade è stato completato con successo, cosa di per sé anche giusta ed utile. Tuttavia, il colosso di Mountain View starebbe ponderando di rimuoverle per evitare che l’utente venga subissato dagli avvisi, che ricordiamo essere tanti ogni giorno (bisogna aggiungere anche quelli prodotti da altre applicazioni e servizi, in base a quanto c’è di installato a bordo del proprio smartphone Android).

Alcuni utenti avrebbero già notato la diminuzione di notifiche che in genere arrivavano dal Play Store per informarli dell’avvenuto aggiornamento di questa o quella applicazione: potrebbe trattarsi di un caso, di un errore come un altro, oppure della progressiva concretizzazione di quanto sopra vi stavamo dicendo. Come potete immaginare, ancora non possiamo sapere cosa effettivamente andrà ad accadere: servirà del tempo per capire le reali intenzioni dell’azienda californiana, che, in ogni caso, agirà nell’interesse dei propri clienti, non di certo a loro discapito (l’obiettivo, infatti, è quello di migliorare il più possibile l’esperienza utente, e non di peggiorarla privandola di un valore aggiunto).

A voi, laddove il colosso di Mountain View continuasse a spingere in questa direzione, farebbe piacere non ricevere più notifiche di questo tipo dal Play Store, oppure trovate si tratti di un servizio gradito ed avente una sua utilità? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso (naturalmente nel caso in cui aveste bisogno di ulteriori chiarimenti non esitate a farci tutte le domande che volete: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile).