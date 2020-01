Si torna a parlare di EMUI 10 e Huawei P20 Lite nel 2020: feedback ufficiale scoraggiante

Era da tempo che non se ne parlava, complice l’approccio da parte dell’azienda poco incline a trattare l’argomento, ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di una questione delicata come il possibile matrimonio tra l’aggiornamento con EMUI 10 ed il cosiddetto Huawei P20 Lite. L’ultimo bollettino, sotto questo punto di vista, risale ad un paio di mesi fa, come potrete notare dal nostro pezzo. Come stanno le cose nel 2020? In effetti, finalmente abbiamo avuto un feedback dalla divisione italiana del produttore.

Cosa dice la divisione italiana su Huawei P20 Lite ed EMUI 10

Nello specifico, in queste ore è apparso un tweet di risposta ad un utente che ha chiesto lumi sotto questo punto di vista. La replica, anche in questo 2020, è sulla stessa lunghezza d’onda di quella rilasciata a novembre: “Attualmente non abbiamo indicazioni riguardo all’aggiornamento ad EMUI 10 per P20 Lite. Continua a seguirci per restare costantemente informato in merito a tutte le novità“. Analizzando il testo alla lettera, si potrebbe pensare ad una chiusura non definitiva del produttore verso una soluzione di questo tipo.

A mio modo di vedere, però, la situazione è più complessa di quanto si possa immaginare. Mi spiego meglio. Ad oggi, lo stesso Huawei P20 Lite non è mai apparso in alcun elenco ufficioso o ufficiale che potesse aprire un piccolo spiraglio verso l’aggiornamento EMUI 10. Al contempo, i suoi predecessori nella linea “lite” hanno sempre ricevuto un solo upgrade importante, ed il P20 Lite il suo lo ha toccato con mano poco meno di un anno fa con EMUI 9.

Probabilmente è una scelta più commerciale che tecnica, ma continuo a pensare che sia altamente improbabile la distribuzione di un aggiornamento del genere per Huawei P20 Lite. Del resto, fino ad oggi non si è mai parlato nemmeno dell’ipotesi di rilascio per un pacchetto software beta. Che idea vi siete fatti?