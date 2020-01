Serie TV su Amazon Prime in uscita nel 2020

Con il servizio Prime Video, Amazon continua a offrire tantissimi contenuti in prima visione ai suoi abbonati, infatti anche per il 2020 le novità in arrivo sono davvero molte. Tra le serie TV che verranno lanciate dal mese di gennaio in poi ci sono diverse produzioni originali Amazon Studios, alcuni spin-off di serie TV acclamate, varie prime stagioni e i nuovi episodi dei migliori programmi televisivi a puntate del momento. Ecco le serie TV Prime Video più attese del 2020 in uscita nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon.

Hunters

Tra le serie TV di Prime Video più attese del 2020 c’è la prima stagione di Hunters, 10 episodi realizzati con la produzione esclusiva Amazon Studios. La serie è firmata da Jordan Peele, premio Oscar nel 2018 per le sceneggiature di Get Out e US, con una distribuzione annunciata in 200 paesi. Tra gli attori principali ci sono lo straordinario Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton e Carol Kane. La trama narra le vicende di un gruppo di cacciatori sulle tracce di ex-nazisti, per sventare un piano di instaurazione di un regime autoritario negli Stati Uniti, con ambientazione nella New York degli anni ’70.

Star Trek Picard

Nel catalogo Amazon Prime Video 2020 ci sarà anche Star Trek Picard, una serie TV dedicata agli appassionati della mitica saga che prosegue l’avventura di Star Trek Generation. Tuttavia, non si tratta di un sequel ma di un nuovo contenuto, con una storia incentrata sui personaggi e un ritmo più lento. Grande ritorno di alcuni protagonisti storici, come il cyborg Sette di Nove, B-4 e Data, mentre tra gli attori ci saranno Patrick Steward, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora. La serie verrà distribuita da Amazon Prime Video e CBS All Access, con 10 episodi da non perdere in arrivo verso la fine di gennaio.

Treadstone

Con Amazon Prime le serie TV nel 2020 che potrai guardare saranno numerose, tra cui Treadston, spin-off della famosa saga action di Jason Bourne. Proposta in esclusività assoluta in Italia e in altri 200 paesi del mondo, la serie TV già lanciata negli Stati Uniti è stata scritta da Tim Kring, sceneggiatore di Heroes, con la direzione del regista di Fahrenheit 451 Ramin Bahrani. La trama è quella classica dello spionaggio della CIA, incentrata sulle origini del progetto segreto chiamato Operazione Treadstone, con cui si cercava di creare agenti dai poteri sovrumani. Nel cast dei 10 episodi della serie Jeremy Irvine, Brian J. Smith e Omar Metwally, mentre non ci sarà Matt Damon.

The Walking Dead: World Beyond (spin-off)

Una delle serie TV più acclamate degli ultimi anni è senza dubbio The Walking Dead, che ha collezionato 10 stagioni e ben 148 episodi, con un successo planetario da parte del pubblico. La serie che vede una piaga mondiale, con un misterioso virus che trasforma le persone in zombie, avrà un secondo spin-off dopo Fear The Walking Dead, tra le novità assolute di Amazon Prime Video 2020. Questa volta i protagonisti sono due ragazze, per raccontare la vita della prima generazione di persone nate dopo la comparsa degli zombie, in un mondo completamente diverso. Tra gli attori confermati Alex Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston.

American Gods (terza stagione)

Nuova stagione in uscita per American Gods, una serie TV esclusiva di Amazon Prime Video in arrivo nel 2020. I nuovi episodi dovrebbero essere lanciati nella piattaforma verso la fine dell’anno, con le solite 8 puntate per rispettare il format delle prime due stagioni. Nel cast di American Gods i protagonisti Ricky Whittle (Shadow Monn) e Ian McShane (Mr. Wednesday), oltre a Emily Browling, Yetide Badaki e Bruce Langley. Da alcune anticipazioni trapelate la terza stagione avrà un focus maggiore su Shadow, il quale dopo aver scoperto che l’antico Dio è in verità suo padre dovrà fare in conti con la sua vera natura divina.

Modern Love (seconda stagione)

Infine, è giunta la conferma da parte di Amazon della seconda stagione di Modern Love, episodi che saranno distribuiti all’interno di Prime Video entro la fine del 2020. La serie TV racconta gli intrecci amorosi e le vicende romantiche di un gruppo di persone a New York (qui la nostra recensione), mettendone in evidenza pregi e difetti con ironia e spirito critico, format basato sull’omonima rubrica del New York Times. Nella seconda stagione ci saranno 8 nuovi episodi con altrettante storie personali, con gli attori del calibro di Anne Hathaway, Dev Patel, Andy Garcia, Andrew Scott e Tina Fey, per una serie TV da vedere assolutamente.

Come vedere le migliori serie TV su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è il servizio di streaming video on demand di Amazon, una piattaforma multimediale con un catalogo tra i più completi del settore. All’interno puoi trovare non solo le migliori serie TV del momento e i programmi televisivi classici, ma anche tantissimi film, contenuti per bambini, documentari e le produzioni originali Amazon Studios. Le risorse sono disponibili in alta definizione, con una risoluzione Full HD e 4K Ultra HD e supporto per la tecnologia dinamica HDR10.

Per accedere alla piattaforma devi sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime, infatti il servizio di streaming video fa parte del pacchetto per i clienti premium di Amazon, insieme ad altre funzionalità come Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e Twitch Prime. Il costo dell’abbonamento è di 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno, opzione che consente di risparmiare il 25% sul prezzo del servizio, con un mese di prova gratuito per assistere a film e serie TV, ascoltare oltre 2 milioni di brani musicali e leggere gli ebook di Prime Reading gratis per 30 giorni.

La piattaforma di Amazon Prime Video consente di vedere i contenuti dal pc, tramite Smart TV oppure da qualsiasi dispositivo mobile, scaricando gratuitamente l’app Prime Video su Google Play Store per smartphone e tablet Android, oppure su Apple Store per device iOS iPhone e iPad. Inoltre puoi collegarti anche con le console di gaming PS4 e Xbox One, oppure usare un tablet Amazon Fire per scaricare i contenuti e vederli in modalità offline, per guardare le migliori serie TV in uscita anche quando sei in viaggio e non hai una connessione Wi-Fi.