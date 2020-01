Riki a Sanremo 2020 con Lo Sappiamo Entrambi prima del nuovo album

Riki a Sanremo 2020 presenterà il singolo inedito Lo Sappiamo Entrambi, in gara nella categoria dei Campioni.

Noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, Riki ha proposto un brano per il prossimo Festival della Canzone Italiana, accetto in gara tra i Big dal direttore artistico, Amadeus.

Nato a Segrate il 4 febbraio 1992, nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 festeggerà i suoi 28 anni di età.

Chi è Riki

Riccardo Marcuzzi si avvicina alla musica da bambino, studia canto e recitazione. Riki è diplomato all’Istituto Europeo di Design di Milano, con specializzazione in Design del Prodotto.

Nel 2016 partecipa ad Amici di Maria De Filippi (edizione numero 16), accedendo alla fase del serale, in onda a partire dalla primavera del 2017. Riki è uno dei cantanti scelti dalla caposquadra Elisa che lo porta fino al trionfo finale nella categoria canto.

All’ultimo scontro con il ballerino Andreas Muller, Riki non riesce a spuntarla. Andreas si aggiudica il titolo di vincitore di Amici di Maria De Filippi mentre Riki si classifica al secondo posto.

Rilascia l’album Perdo Le Parole a maggio 2017, ancora nel programma. L’EP raggiunge la vetta delle classifiche di vendita e la certificazione di triplo disco di platino. Perdo Le Parole è inoltre l’album più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2017.

Nell’autunno dello stesso anno, Riki pubblica il singolo Se Parlassero Di Noi che anticipa l’album Mania (doppio disco di platino). Nel 2018 parte in tour e rilascia l’album dal vivo Live & Summer Mania; in estate collabora con i CNCO nella canzone Dolor De Cabeza, che lo porta ad esibirsi in Sud America.

Nel 2019 pubblica i brani Resulta (con i Reik) e Gossip, singolo che anticipa il pezzo sanremese dal titolo Lo Sappiamo Entrambi.

Mania Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Columbia (Publisher)

Il nuovo album di Riki

Dopo Perdo Le Parole e Mania, verrà rilasciato nel 2020 il nuovo disco di Riki. L’album non ha ancora una data di uscita.

Riki al Festival di Sanremo 2020

Riki è tra i 24 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2020. Si esibirà al Teatro Ariston, e in diretta su Rai 1, da martedì 4 a sabato 8 febbraio.

Riki in tour: i concerti del 2020

Riki sarà in tour nel 2020. Due sono le date dei concerti già annunciate, in programma nei palasport a febbraio. Il 22 febbraio, Riki sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 28 febbraio sarà la volta del live al Palazzo dello Sport di Roma.