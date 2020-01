Lista smartphone Huawei e Honor senza EMUI 10 al 15 gennaio: nuova conferma

Huawei e Honor si stanno entrambi muovendo con decisione verso EMUI 10, sebbene sia risaputo ormai che non tutti i loro dispositivi la riceveranno. Siete rimasti un po’ indietro e vorreste disporre di un resoconto dettagliato con i modelli finora conosciuti che sappiamo non riceveranno mai in via ufficiale EMUI 10? Ci ha pensato ‘Huawei Central‘ a stilarlo, sulla base delle risposte ufficiali via via fatte pervenire agli utenti dalle varie divisioni locali.

Quali dispositivi Huawei e Honor non risultano eleggibili alla ricezione dell’ultima interfaccia proprietaria, che ricordiamo basarsi su Android 10 (a propria volta l’ultima major-release dell’OS mobile di Google)? Sono stati menzionati Honor Play, Honor 9, Honor 9 Lite e Honor 8X Max (questo per quanto riguarda il segmento Honor, ugualmente importante). Relativamente ai soli smartphone Huawei, si aggiungono alla lista dei ‘non eleggibili’ alla ricezione di EMUI 10 i seguenti dispositivi: Huawei Y9 2019, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i e Huawei P20 Lite. Honor Play su tutti (che ricordiamo essere equipaggiato con il processore Kirin 970, e quindi godere di un hardware ancora molto attuale), continuerà ad essere regolarmente predisposti gli aggiornamenti mensili per la sicurezza del sistema operativo, ma probabilmente mai EMUI 10 (la divisione inglese è parsa ancora possibilista in merito, anche se alla fine non è affatto detto il device rientri nella lista di quelli che la riceveranno).

Per gli altri smartphone Huawei e Honor sopra menzionati, tra cui Honor 8X Max, Honor 9, Honor 9 Lite, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i e Huawei P20 Lite, a causa di esplicite limitazioni hardware, non verrà effettuato il passaggio ad EMUI 10 (tali device, a detta del produttore cinese, non riuscirebbero a reggere l’urto, e quindi a garantire prestazioni ottimali). In fondo c’è ben poco da recriminare: si tratta, pur sempre, di device che hanno i loro anni alle spalle.