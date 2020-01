Crescono le serie tv Starz: novità fra reboot e spin-off da Outlander a Weeds e Power

Negli Stati Uniti è una realtà consolidata da anni, mentre in Italia si è iniziato a familiarizzare con Starz solo di recente, e soprattutto grazie a Apple TV. La mini piattaforma StarzPlay, infatti, fa capolino fra i giganti dell’offerta Apple con alcune produzioni di tutto rispetto, di cui abbiamo già offerto una panoramica.

Detto ciò, vale la pena approfondire le ultime novità sulle serie tv Starz previste per il 2020 e gli anni a venire. Oltre a classici come Outlander e American Gods – quest’ultima disponibile però su Prime Video –, infatti, la rete propone e prevede nuovi, interessanti contenuti. Proviamo a conoscerli meglio.

Outlander

Inevitabile partire da Outlander, caposaldo del network e miniera d’oro in termini narrativi e commerciali. Nello spazio che la TCA ha dedicato alle serie tv Starz, infatti, i vertici della rete hanno comunicato alla stampa il desiderio di continuare ad alimentare l’universo Outlander. Il progetto è quello di commissionare spin-off, sequel ed estensioni della storia originale.

La quinta stagione di Outlander debutterà il 16 febbraio e ci sono già dei piani per una sesta, eppure si parla già del futuro. Finché i fan daranno segno di amarne la storia, Outlander rimarrà in onda, ha dichiarato il Presidente e CEO di Starz, Jeffrey Hirsch.

Siamo costantemente in contatto con i nostri partner di Sony e vogliamo andare avanti. Siamo elettrizzati per la quinta stagione e abbiamo già acquistato la sesta, siamo convinti che questo rappresenti un’ottima notizia e crediamo che Ron e Meril stiano facendo un ottimo lavoro.

A proposito di nuovi progetti derivati dalla serie originale, Hirsch si è mostrato molto ottimista. Crediamo che nell’universo di Outlander ci siano molte opportunità di estendere la storia, creare spin-off o sequel. Ne stiamo parlando con i nostri partner di Sony. Speriamo di trovare qualcosa che ci piaccia e ci convinca a proseguire.

Troppo presto, però, per parlare di date. Abbiamo appena iniziato a pensare a cosa potremmo raccontare. Nella serie c’è una nuova generazione di interpreti e questo potrebbe arricchire la storia. L’abbiamo buttata lì con Sony ma non stiamo ancora sviluppando nulla di concreto.

Weeds

Lo stesso Hirsch si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sul reboot di Weeds, acclamata serie tv Starz disponibile in Italia su Netflix. A entusiasmare il CEO del network è la convinzione che ci sia una marea di nuove storie da raccontare a causa degli enormi cambiamenti vissuti dal mondo della cannabis dal debutto della serie nel 2015.

Weeds si trova in fase di sviluppo, ne sono entusiasta […]. Mary-Louise [Parker] è una grande attrice e Lionsgate sta facendo un ottimo lavoro. Il mondo della cannabis è cambiato in modo significativo e ci sono una marea di nuove storie da raccontare, sono davvero curioso di vedere cosa ne verrà fuori.

La notizia del reboot di Weeds è arrivata a dicembre 2019. La serie originale, andata in onda su Showtime, è stata concepita da Jenji Kohan, attualmente non coinvolta nel nuovo progetto.

Power

La serie tv Power ruota attorno alle vicende di James “Ghost” St. Patrick, proprietario di un night club a New York e coinvolto in loschi traffici di droga. Dal suo microcosmo sono nati e cresciuti diversi spin-off, di cui si è discusso durante l’evento di presentazione delle nuove serie tv Starz alla stampa.

Il primo, annunciato già alcuni mesi fa, si intitola Power Book II: Ghost e prevede la partecipazione di Mary J. Blige e Method Man. Si tratta della prosecuzione del viaggio di alcuni dei personaggi più controversi della serie.

Ne sono previsti però almeno altri tre. Ci sono molti personaggi ricchi di sfaccettature ai quali possiamo decidere di rivolgere la nostra attenzione, ha commentato Hirsch. Bocca cucita, tuttavia, su chi siano esattamente. Se lo rivelassi ora capireste chi vivrà e chi morirà [nell’ultima stagione di Power].

La sesta e ultima stagione di Power debutterà il 9 febbraio.

Dublin Murders

Ben più incerta, ma con prospettive positive, la situazione attuale di Dublin Murders, coproduzione Starz-BBC protagonista di un sucesso di imprevedibile portata a livello internazionale.

Abbiamo assistito a una grande crescita del pubblico fra l’inizio e la fine della serie, è stato il commento del CEO di Starz. Si tratta sempre di un grandioso indicatore di successo. Al momento stiamo valutando la possibilità di commissionare delle altre stagioni. Stiamo vagliando altri libri e cercando di capire cosa potremmo ricavarne. Speriamo che le discussioni procedano al meglio.

La serie, disponibile anche in Italia su StarzPlay, è un adattamento della collana di crime thriller dei Dublin Murder Squad di Tana French. La trama ruota attorno alle complesse indagini condotte dai detective Rob Reilly e Cassie Maddos.

John Wick

La panoramica sulle nuove serie tv Starz in fase di sviluppo si conclude con The Continental, ispirata ai film di John Wick. I piani del network sono quelli di pubblicare la serie dopo l’uscita del quarto capitolo della saga cinematografica, atteso negli Stati Uniti il 21 maggio 2021.

Ho avuto un incontro su questo proprio ieri. Mi piace il gruppo di autori, stiamo cercando di sistemare tutto perché non ci siano interferenze con il film. [La serie tv The Continental] andrà in onda dopo la pubblicazione del quarto film, è la promessa di Hirsch.

La serie, commissionata nell’ormai lontano gennaio 2018, avrà dunque ancora molto da attendere per vedere la luce.