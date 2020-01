Cast e personaggi de Le due Verità, la miniserie dal giallo di Agatha Christie su Paramount il 15 e 16 gennaio

Il cast e personaggi de Le due Verità debuttano su Sky Atlantic per due serate consecutive all’insegna del giallo. Dopo il lancio su Sky Atlantic, la miniserie ispirata all’omonimo romanzo della regina del giallo Agatha Christie verrà trasmessa anche in chiaro. La produzione BBC si compone di tre episodi, arrivati in Italia sia in un’unica serata su Sky Cinema, e successivamente nella struttura in due episodi come su Sky Atlantic e Paramount Channel.

Al centro di Ordeal by Innocence, questo il titolo originale, c’è l’assurdo e misterioso omicidio, avvenuto durante il Natale del 1954. Rachel Argyll, ricca filantropa inglese, viene trovata morta nella sua tenuta residenziale, dove viveva col marito Leo e con i cinque figli adottivi, Mary, Mickey, Jack, Tina e Hester, e la loro cameriera, Kirsten Lindquist. A essere incolpato e arrestato è il figlio adottivo della donna, Jack. Il ragazzo, dal carattere tormentato e dal passato difficile, si proclama innocente. Prima di arrivare al successo, però, muore. La vicenda si sposta diciotto mesi dopo, in cui vediamo Leo pronto a sposarsi con la segretaria Gwenda Vaughn, nonostante i suoi figli non siano d’accordo. L’arrivo di un uomo di nome Arthur Calgary, però, complica ulteriormente le cose. È lui l’uomo del mistero, che dichiara di avere un alibi per Jack.

Philip Durant, il marito di Mary, avvicina Arthur. Per un motivo alquanto nebuloso, Philip ce l’ha a morte con gli Argyll, e vorrebbe estorcere loro del denaro usando le informazioni appena ricevute. Calgary rifiuta, ma non riesce a togliersi dalla testa la morte di Jack, che era innocente. Le cose appaiono molto chiare: Leo e la sua famiglia allargata hanno molti segreti. Anche Calgary, però, sta nascondendo qualcosa. Cosa lo turba? L’uomo è forse un ciarlatano?

Nel cast e personaggi de Le due Verità, Bill Nighy nei panni di Leo Argyll; Anthony Boyle è Jack Argyll; Anna Chancellor nel ruolo di Rachel Argyll; Matthew Goode interpreta Philip Durrant; Christian Cooke è Mickey Argyll; Crystal Clarke è Tina Argyl; Luke Treadaway nei panni di Arthut Calgary; ed Eleanor Tomlinson interpreta Mary Durant.

Una curiosità: la miniserie era già pronta per la messa in onda inglese su BBC per il Natale 2017, ma uno scandalo sessuale travolse l’attore Ed Westwick, costringendo la produzione a sostituirlo. La rete britannica sospesa la programmazione e insieme alla Agatha Christie Limited e Mammoth Screen si decise di rigirare le scene, trovando in Christian Cooke il nuovo Mickey Argyll.

L’appuntamento con il cast e personaggi de Le due verità è per mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio in prima serata su Paramount Channel, canale 27 (e al 127 per l’alta definizione).