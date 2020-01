Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip 2020: frasi violente contro Elisa De Panicis e offesa alle donne

Salvo Veneziano espulso al Grande Fratello 2020. Questo è il verdetto che è arrivato nella serata di ieri e che mette a tacere il clamore mediatico nato proprio da alcune spiacevoli frasi pronunciate dall’ex gieffino siciliano in compagnia di Sergio, Patrick e Pasquale.

I quattro sono ancora “isolati” dal gruppo ma proprio nel fine settimana hanno avuto modo di riunirsi agli altri nella casa per una serata diversa. Al ritorno nel loro “tugurio” i quattro hanno avuto modo di commentare le vip presenti in casa ed è stato proprio in quel momento che Salvo si è lasciato andare ad esternazioni forti parlando di Elisa De Panicis.

In particolare, Salvo Veneziano ha pensato bene di “spiegare” che lei è quella che ha attirato la sua attenzione e che se fosse stato single “l’avrebbe maciullata o scannata” facendo riferimento alla passione e al sesso. Le sue parole sono state ritenute ripugnanti e offensive per la bella influencer ma anche per tutte le donne e l’opinione pubblica non ci ha messo molto a condannare lui per quello che ha detto ma anche i suoi compagni di casa, gli altri tre ex gieffini, per aver riso di gusto e aver emulato questa sorta di violenza.

Ecco il video del momento:

La questione è finita in tv e se al mattino Federica Panicucci ha attaccato Salvo etichettando come orribile le sue parole, al pomeriggio Barbara d’Urso ha ospitato la moglie che si è scusata a nome del marito ma senza mai smetterlo di proteggerlo. Giusy Merendino a Pomeriggio5 ha liquidato il tutto come un linguaggio “per metafore” legato soprattutto ad una tradizione meridionale:

“Secondo me le sue intenzioni sono state male interpretate, conoscendolo ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Lui ha parlato per metafore, un apprezzamento legato ad una passione. Ha comunque peccato di ingenuità, lui ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa, era un’altra cosa”.

La condanna definitiva per Salvo è arrivata poi in serata con la decisione ufficiale da parte del Grande Fratello Vip:

“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda mercoledì e al televoto c’erano proprio Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese che, a questo punto, potrebbe rimanere ancora in gioco.