Non riesco ad entrare su Instagram per “oops, an error occurred”: soluzione ai problemi

Da diverse ore, oggi 14 dicembre, riscontriamo segnalazioni da parte di utenti che stanno facendo i conti con il messaggio “oops, an error occurred“, in riferimento a coloro che stanno cercando di accedere a Instagram. Ve lo dico subito, non si tratta di un down temporaneo dell’applicazione, a differenza di quanto abbiamo riportato sul nostro magazine a dicembre, citando il nostro ultimo pezzo sull’argomento. L’anomalia, infatti, da quello che mi risulta potrebbe essere più specifica.

Cosa fare con Instagram dopo il messaggio “oops, an error occurred”

In tanti, infatti, ora si chiedono cosa fare al momento dell’apparizione del messaggio oops, an error occurred. Qualora abbiate problemi di accesso a Instagram questo martedì, la soluzione potrebbe non dipendere dai tecnici. O meglio, aspettare un’eventuale risoluzione dell’anomalia, senza muovere un dito, potrebbe rivelarsi una strategia inefficace. A tal proposito, a fine articolo troverete un articolo che proverà ad indirizzarvi sotto questo punto di vista per approcciare al meglio la situazione.

Premesso che su Servizio Allerta potrete trovare tutte le informazioni in tempo reale, a proposito dell’andamento delle segnalazioni da parte del pubblico, appare chiaro che non ci sia una mole di lamentele tali da parlare di down. Insomma, problemi di accesso ad Instagram circoscritti e legati al messaggio “oops, an error occurred” che potrete gestire dalle impostazioni del vostro smartphone.

Forzate l’arresto dell’app e, a quel punto, effettuate una bella pulizia della cache e dei dati. Possibile che un’anomalia del genere si possa verificare subito dopo il rilascio di un aggiornamento che, per ragioni imprecisate, crea conflitti coi singoli dispositivi. Diversamente, dovesse persistere il messaggio “oops, an error occurred”, attendete eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff di Instagram. Anche voi avete riscontrato problemi come quelli descritti oggi 14 gennaio sulle nostre pagine?