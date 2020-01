Nel dettaglio delle fotocamere Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

La data dell’evento Unpacked di questo 2020 si avvicina sempre di più, ed è quindi naturale che i rumors relativi ai Samsung Galaxy S20 si facciano sempre più insistenti. L’ultima indiscrezione riguarda il comparto fotografico delle varie versioni del prossimo top di gamma, gentilmente rivelate dal ben informato portale ‘mysmartprice.com‘. Si parte proprio dal modello standard, che dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo Dynamic AMOLED da 6.2 pollici ed un sensore principale da 12MP (la fotocamera frontale includerà un sensore da 10MP). Le cose non cambieranno per il Samsung Galaxy S20+, avente un sensore posteriore da 12MP, uno anteriore da 10MP ed uno schermo con dimensioni da 6.7 pollici, e quindi di poco più grande rispetto al pannello della versione standard. La novità più attesa, come potete immaginare, debutterà sul Samsung Galaxy S20 Ultra, eventualmente dotato dell’ormai famigerato sensore da 108MP con zoom ibrido da 100x, meglio noto anche come sensore ‘space zoom’.

Lo space zoom del Samsung Galaxy S20 Ultra: un sensore da 108MP capace di cose inimmaginabili

Dovrebbe essere questa la vera arma del colosso di Seul, appositamente pensate per il modello premium di questa nuova linea top. Aspettatevi, quindi, di sborsare un bel po’ di soldini per portarvi a casa il Samsung Galaxy S20 Ultra, che ha tutta l’aria di proporsi come il vero e proprio modello di punta di quest’anno 2020 (costerà di sicuro più di 1000 euro, a meno che l’azienda produttrice non decida di cambiare improvvisamente carte in tavola, e votarsi alla generosità, cosa che vediamo parecchio difficile). Non è cosa da tutti poter disporre di un sensore fotografico da 108MP, tanto più se proprietario e quindi ben collaudato con il resto delle specifiche e della configurazione interna del Samsung Galaxy S20 Ultra. Vogliamo comunque informarvi che proprio in questi giorni è trapelata sul web l’immagine di una presunta interfaccia di scatto di un dispositivo con un sensore da 256GB, anche se non è chiaro si tratti di un tiratore vero e proprio o del lavoro combinato di alcuni algoritmi di interpolazione (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato).

Non solo più MP per la fotocamera, anche anche un fiume di RAM per tutti i modelli

La corsa ai MP non sembra volersi fermare, e proprio il Samsung Galaxy S20 Ultra ne costituisce il chiaro esempio. Tuttavia, non sarà questa la sola caratteristica principe dei prossimo top di gamma del colosso di Seul, che disporranno tutti di 12GB di RAM (un traguardo niente male, specie considerando che la novità sarà estesa ad ogni modello della serie, e quindi anche a quelli base, che si diceva dovessero fermarsi ad appena 8GB di RAM, almeno fino a pochi giorni fa). Come potete vedere, il produttore asiatico ha tutta l’aria di voler alzare l’asticella, sia in termini di qualità foto e video che di prestazioni generali, effettuando perfino il passaggio alla RAM LPPDR5, circa 1,3 volte più rapide e del 30% più efficienti rispetto alla precedente generazione LPDDR4x, incluse a bordo dei Galaxy S10. Cosa ve ne pare delle ultime novità che vi abbiamo raccontato?