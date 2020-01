La top 10 dei giochi VR per PS4

Playstation VR è il visore per la realtà virtuale da abbinare alla PS4, con cui è possibile giocare in esperienza immersiva acquistando uno dei titoli compatibili. Sul mercato sono stati lanciati tantissimi videogames, oltre 150 giochi per PS4 e VR con cui divertirsi da soli o in modalità multiplayer. Ovviamente bisogna prima di tutto acquistare Playstation VR, scegliendo il visore e il controller compatibili disponibili anche in una serie di bundle completi, con alcuni giochi inclusi nella confezione.

Offerta Playstation VR - PlayStation 4 Schermo OLED PS VR è equipaggiato con un display OLED da 5.7 pollici...

Output a 120fps Grazie allo schermo OLED, PS VR supporta un output a...

Il catalogo di giochi VR diventa ogni mese più completo: già oggi, su Amazon, puoi trovare tutti i titoli più famosi e apprezzati della gamma PS4. Ad esempio, sono presenti nella modalità compatibile Resident Evil, Star Wars e Ace Combat, oltre a giochi progettati appositamente per la realtà virtuale di casa Sony. Ovviamente devi abituarti un po’ a questa nuova condizione, perciò all’inizio è meglio evitare i gameplay più spaventosi e dinamici partendo con qualcosa di meno aggressivo. Ecco la top 10 dei migliori giochi VR per PS4.

Farpoint

All’interno del mondo Playstation VR i giochi come Farpoint sono ideali per iniziare a muovere i primi passi con la realtà virtuale. Titolo molto economico da acquistare, questo sparatutto quasi fa dimenticare di trovarsi in una simulazione, con un’esperienza di gioco davvero molto realistica. All’interno è disponibile la modalità multigiocatore, tuttavia per ottimizzare al massimo il gioco è opportuno comprare un controller per PS VR adeguato, un modello come l’Aim Controller PSVR.

Farpoint PS VR - PlayStation 4 Primo action shooter sviluppato interamente per PlayStation VR

Sviluppato per offrire un livello di immersività totale

PlayStation 4: VR Aim Controller (Stand Alone) “Gunplay” di precisione: il sensore di movimento e la sfera...

Maggiore coinvolgimento: affronta il nemico e gli ambienti ostili in...

Bravo Team

Questo sparatutto per PS4 VR vanta una grafica eccezionale, con un ottimo realismo e scene dinamiche perfette. Con il visore di Playstation la sensazione è adrenalinica, per vivere ogni campo di battaglia come se si stesse realmente all’interno della scena virtuale. Con Bravo Team versione VR si possono scegliere le armi, pianificare tattiche, lavorare in squadra con il proprio gruppo di guerrieri e spostarsi rapidamente da un punto all’altro dell’ambiente. Davvero uno straordinario gioco per PS4 e VR.

Offerta Bravo Team - Classics - PlayStation 4 Primo FPS tattico sviluppato per PlayStation VR

Compatibile con il Controller di mira PS VR

Blood & Truth

Considerato da molti come uno dei migliori giochi per PS4 VR 2019, Blood & Truth è uno di quei titoli che tutti dovrebbero avere. Probabilmente è il gioco numero 1 uscito per la Playstation VR PS4, un ottimo sparatutto reso ancora più avvincente dalla grafica eccezionale e dalla realtà immersiva. Il realismo è veramente di alto livello, con un gameplay che lascia anche un po’ di spazio all’iniziativa personale. Difficile trovare un difetto, perché le animazioni, l’illuminazione, la storia e le ambientazioni sono davvero curate fin nei minimi dettagli.

Offerta Blood & Truth - Classics - PlayStation 4 Vesti i panni di un soldato d'élite SAS e preparati ad affrontare una...

Grandi momenti adrenalinici per diventare il protagonista di un vero...

Astro Bot Rescue Mission

Tra i migliori giochi VR per PS4 c’è anche Astro Bot Rescue Mission, un titolo adatto anche ai bambini realizzato dal gruppo Japan Studio di Sony. È una delle scelte ideali per mettere alla prova il visore di Playstation VR, sperimentando la realtà aumentata della console per capirne le reali potenzialità. Questo minigioco divertente è incentrato sulle avventure di una serie di robottini, che devono attraversare cinque mondi differenti e affrontare un’avventura dopo l’altra. Nelle ambientazioni ci sono prove, luoghi nascosti e tantissime sfide divertenti.

Offerta Astro Bot - Classics - PlayStation 4 Un gioco completo basato sull’acclamato Robot Rescue, minigame di...

Gameplay divertente ed immediato che riprende le meccaniche del...

Resident Evil VII Biohazard

Tra i giochi di PS4 VR c’è Resident Evil VII Biohazard, un titolo sicuramente tra i più apprezzati nella modalità immersiva. Si tratta di un grande ritorno, una riproposta in realtà virtuale di uno dei gameplay più avvincenti e famosi degli ultimi anni, una storia di paura e terrore in grado di emozionare come poche altre sanno fare. La grafica è piuttosto avanzata e dettagliata, non mle anche negli interni, con alcuni incontri ravvicinati che mettono a dura prova i nervi. Da provare assolutamente!

Offerta Resident Evil VII: Biohazard [PlayStation VR ready] - PlayStation 4 Visuale in prima persona per un livello di immersività horror senza...

Nuovo motore grafico con una grafica foto-realistica impressionante

Until Dawn: Rush of Blood

Gioco sicuramente violento e non adatto a tutti in realtà virtuale, Until Dawn: Rush of Blood è uno sparatutto terrorizzante di grande effetto. Durante l’azione è fondamentale usare strategie, per evitare che i nemici guadagnino troppi punti, perché se c’è una cosa che non è possibile in questo gioco fare è scappare. È quindi indispensabile scegliere l’arma giusta: per questo, bisogna prendersi un po’ di tempo per capire l’opzione migliore, prima di addentrarsi negli scenari del gameplay.

No Man’s Sky Beyond

Con l’ultimo aggiornamento questo titolo è diventato ancora più completo. Rilasciato da Hello Games, No Man’s Sky Beyond è uno gioco VR per PS4 di avventura, con la possibilità di partecipare alle battaglie giocando insieme ad un massimo di 32 giocatori tramite social hub. L’esplorazione spaziale è emozionante con la realtà aumentata di Playstation VR e sono presenti tantissime funzionalità e una grafica cha accompagna il gioco in qualsiasi occasione. Ottimo il multiplayer, il modo migliore per sfruttare appieno questo videogame.

No Man's Sky Beyond - PlayStation 4 Il gioco completo con tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati dal...

Nuove funzionalità e pianeti esotici da scoprire

Star Wars: Battlefront Ultimate Edition

Decisamente uno dei migliori giochi VR per PS4. Non a caso, Star Wars: Battlefront Ultimate Edition funziona benissimo con la realtà virtuale e il visore di Playstation VR. Inoltre, per le ambientazioni sono state prese delle vere scene tratte dai film della saga, perciò se sei un appassionato di Star Wars non puoi non provare questo entusiasmante gameplay. La Ultimate Edition comprende il gioco e il pass stagionale per Star Wars Battlefront, con la possibilità di giocatore fino a 40 persone allo stesso tempo nella modalità online.

Ace Combat 7

Su PS4 e Playstation VR i giochi non mancano, infatti uno dei 150 titoli a disposizione è Ace Combat 7. Sembra quasi di stare realmente all’interno di un aereo militare, con un cockpit ricostruito alla perfezione, motivo per il quale bisogna abituarsi per non soffrire di nausea durante lo svolgimento del gameplay. Questo probabilmente è soltanto un primo assaggio delle vere potenzialità di Ace Combat con PS VR, infatti le opportunità di crescita sono enormi, quindi grande attenzione alle prossime edizioni della saga di combattimenti aerei.

Ace Combat 7 Ace Combat 7: Skies Unknown assicura tanta azione, una trama...

I giocatori avranno a disposizione un arsenale di armi ultra-moderne e...

Sairento

Uscito a luglio del 2019 per PS4 VR, Sairento è un gioco con ambientazione giapponese, un gameplay di combattimento appassionante e di ultima generazione. Per le battaglie si può disporre di un’ampia scelta di armi differenti, tra pugnali, pistole e persino frecce. Per avanzare è necessario imparare a difendersi, schivando i colpi dei nemici per non perdere troppi punti. La storia è condita con le solite arti marziali giapponesi, che rendono l’intero gameplay ancora più avvincente. Ottima la grafica e l’esperienza di gioco, un modo perfetto per divertirsi con la realtà immersiva di Playstation.