Il nuovo album di Marco Masini è Masini + 1, 30th Anniversary con inediti e grandi successi

Il nuovo album di Marco Masini è Masini + 1, 30th Anniversary. Ad annunciarlo è l’artista fiorentino sui suoi canali social, che ha spiegato che cosa conterrà la nuova raccolta che rilascerà in occasione della sua prossima partecipazione a Sanremo 2020.

I dettagli del nuovo album di Marco Masini

La raccolta di prossima uscita conterrà anche Il Confronto, brano con il quale sarà in gara al prossimo Festival e che lo riporterà sul palco a tre anni da Che Giorno è, che portò in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo condotto dall’amico Carlo Conti.

Gli inediti della raccolta di Marco Masini

4 gli inediti che ha voluto inserire nella raccolta, uno dei quali rappresentato proprio dal brano di Sanremo, ma ci saranno anche i grandi classici di carriera, quelli che hanno segnato il suo percorso artistico che è partito proprio sul palco del Festival di Sanremo con la vittoria nei Giovani in Disperato.

La raccolta di Marco Masini è un disco di duetti

I classici di carriera che Marco Masini ha voluto inserire nella tracklist del prossimo album saranno arricchiti dalla presenza di altri artisti, che hanno raccolto il suo invito di partecipare al disco che sarà pubblicato contestualmente al ritorno sul palco dell’Ariston.

Numerose le versioni con le quali uscirà il nuovo album di Marco Masini, a cominciare dal CD Digipack al quale si aggiunge la Special Box che comprende il CD Digipack, un doppio LP, una foto autografata delle dimensioni 30×30, una bandana personalizzata, un ciondolo Tau e un pass per i concerti che però non varrà come titolo d’ingresso.

Le date dei concerti di Marco Masini

Con l’annuncio della raccolta, Marco Masini ha anche reso note le nuove date del tour che terrà per festeggiare i primi 30 anni di carriera che ha celebrato anche in Masini + 1. L’artista toscano sarà anche a Genova e di nuovo Milano e Firenze nelle date indicate nel calendario che segue.

16 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

18 aprile Ancona, Teatro delle Muse

25 aprile Brescia, Dis_Play

30 aprile Bologna, EuropAuditorium

2 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

9 maggio Torino, Teatro Colosseo

12 maggio Venezia, Teatro Goldoni

15 e 16 maggio Firenze, Teatro Verdi

18 maggio Parma, Teatro Regio

22 maggio Lecce, Teatro Politeama Greco Le altre date:



19 maggio Genova, Politeama Genovese

24 maggio Firenze, Teatro Verdi

28 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

Le dichiarazioni sul nuovo album di Marco Masini

Sul disco, Marco Masini ha dichiarato:

MASINI+1, 30TH ANNIVERSARY è il titolo dell’album che uscirà il 7 febbraio e che racconterà questi ultimi 30 anni attraverso 15 canzoni, che canterò insieme ad altrettanti amici e colleghi. Ci saranno anche 4 inediti, tra cui “Il confronto”, con cui parteciperò al Festival di Sanremo.

Per Marco Masini, si tratta di un grande ritorno sul palco del Teatro Ariston, che avverrà a tre anni dalla sua ultima partecipazione. Del 2017, si ricorda in particolare l’interpretazione di Signor Tenente di Giorgio Faletti che portò nel corso della serata delle cover.

Tanti i brani che hanno rappresentato la carriera di Marco Masini, divisi idealmente dallo spartiacque del periodo buio, quello nel quale alcuni ignoranti l’avevano isolato con l’assurda superstizione che portasse sfortuna. Il rilancio era avvenuto proprio sul palco del Teatro Ariston nel 2004, quando partecipò con L’Uomo Volante, con il quale conquistò il primo posto, facendo così ripartire la sua carriera. L’ultimo album di inediti del suo repertorio è Spostato Di Un Secondo.