Il Molo Rosso 2 in seconda serata su Rai2 dopo il flop di ascolti, dal 14 gennaio cambio di programmazione

Rai2 ha deciso di spostare Il Molo Rosso 2 in seconda serata dopo i risultati della première della stagione: il thriller sentimentale spagnolo ha debuttato il 7 gennaio in anteprima mondiale in Italia, ma non ha retto la prova della prima serata.

Troppo deludenti gli ascolti dei primi due episodi, che al debutto hanno fatto registrare appena 779.000 spettatori e il 3.3% di share, ben al di sotto della media di prima serata della rete, che dunque ha deciso di correre ai ripari.

La nuova collocazione de Il Molo Rosso 2 in seconda serata prevede anche un accorpamento di più episodi: il triangolo amoroso tra Alex-Veronica-Oscar viene sostituito da un film in prima serata e slitta alle 23.30, subendo un cambiamento anche nel numero di episodi trasmessi.

A partire dal 14 gennaio, vanno in onda tre episodio de Il Molo Rosso 2 in seconda serata: a quelli inizialmente destinati alla programmazione in prima serata, si aggiunge anche il quinto, in modo da terminare prima la programmazione e sbarazzarsi della serie che ha deluso le attese della rete.

Questa la trama del terzo episodio della serie spagnola, che sarà trasmesso insieme al quarto e al quinto martedì 14 gennaio in prima visione assoluta.

Fran confessa ad Alejandra di essere innamorato di lei e le rivela che Oscar rischia la vita perché ha sottratto ad Andre s un quaderno azzurro con la contabilità illegale dei suoi locali…

Presumibilmente, se la serie non sarà cancellata, la programmazione continuerà con tre episodi ogni martedì in seconda serata alle 23:30. Dunque la stagione, composta da otto episodi, si concluderà già martedì 21 gennaio.

L’Italia è stato il primo paese al mondo a trasmettere la seconda ed ultima stagione della serie con Alvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos, nata dalla penna dei creatori del fenomeno Netflix La Casa di Carta Alex Pina ed Esther Martinez Lobato e diretta da Jesus Colmenar. Gli episodi inediti della seconda stagione debutteranno in Spagna, su Movistar+, solo il 17 gennaio: insolitamente, infatti, una serie ha debuttato prima all’estero che nel paese di produzione. Concepita e prodotta come un’unica stagione, divisa in due parti, Il Molo Rosso non avrà un seguito dopo il finale di questo secondo capitolo, che rivelerà la verità sulla morte di Oscar, l’uomo dalla doppia vita di cui la moglie e l’amante cercano di scoprire segreti e potenziali moventi di un omicidio.

L’appuntamento su Rai2 è con Il Molo Rosso 2 in seconda serata dal 14 gennaio. Chi non volesse seguire la messa in onda notturna, può recuperare gli episodi in streaming su Raiplay.