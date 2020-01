Già tempo di PS Plus di febbraio 2020: quali i giochi PS4 gratis?

Lo diciamo fin da subito, i PS Plus di febbraio 2020 non sono ancora stati annunciati da “mamma” Sony. Dopo aver messo sul piatto Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simuator per il mese in corso, il colosso giapponese del gaming si prepara ad omaggiare i suoi fedelissimi con una nuova Instant Game Collection, che come da tradizione andrà a comprendere due titoli – tra produzioni “tripla A” e indie – in digitale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Questo a patto di essere abbonati al sevizio PlayStation Plus, utilissimo pure per giocare in multiplayer online ai vostri giochi preferiti, per avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo via Cloud e per avere accesso a diversi sconti e promozioni esclusivi su PlayStation Store – sempre da scaricare sui nostri hard disk.

In attesa che la “grande S” si pronunci – con il reveal dei giochi gratuiti per PS4 con i PS Plus di febbraio 2020 atteso per l’ultimo mercoledì di gennaio -, anche a questo giro dal web arrivano le prime ipotesi e previsioni su quale potrebbe essere le selezione dell’azienda dagli occhi a mandorla. Ho quindi raccolto per voi le teorie più interessanti, così da iniziare a fantasticare insieme sulla seconda Instant Game Collection dell’anno.

PS Plus di febbraio 2020: ipotesi sui giochi gratuiti del mese

A darci indicazioni sulla Instant Game Collection del mese a venire è prima di tutto il sito internazionale GamingIntel. Il portale prevede che tra i PS Plus di febbraio 2020 possa rientrare l’acclamato The Witcher 3 Wild Hunt, ultimo capitolo della trilogia ruolistica dedicata a Geralt di Rivia e realizzata dai ragazzi polacchi di CD Projekt RED – ora al lavoro sul promettente Cyberpunk 2077, in uscita ad aprile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Si tratterebbe di una scelta sensata, a fronte del grande successo riscontrato dalla serie TV The Witcher, disponibile su Netflix con la prima stagione da otto episodi. Il GDR made in Varsavia potrebbe essere affiancato da No Man’s Sky, opera poligonale di Hello Games, partito in sordina ma che ha poi saputo recuperare con una valanga di migliorie, aggiornamenti ed espansioni gratuite.

Sempre lo stesso portale mette sul piatto anche Overwatch, popolarissimo – e giocatissimo! – shooter online di Blizzard Entertainment. In aria di secondo capitolo, questo videogame ci vede impersonare diversi eroi con caratteristiche e abilità peculiari, per combattere in squadra e abbattere i nostri avversari in intensi match in multiplayer. Quarto titolo preso in considerazione da Sony potrebbe essere Zombie Army Trilogy, quest’ultimo in ottica promozionale in vista del lancio di Zombie Army 4 Dead War.

Sempre guardando ai giochi gratis per PS4 con i PS Plus di febbraio, il portale nostrano Everyeye prova a dire la sua. E lo fa a partire da Gravity Rush 2, sequel diretto del titolo ideato da Keiichirō Toyama per PlayStation Vita nel 2012, per poi approdare anche sull’ammiraglia casalinga nel 2016 in versione rimasterizzata. La meccanica principale della produzione – e del su seguito del 2017 – consiste nell’abilità del giocatore di manipolare la gravità, permettendo alla protagonista Kat di compiere movimenti unici e di esplorare gli ambienti in modo assai originale. Il tutto arricchito da una affascinante grafica in chel-shading, simile ad un anime di stampo nipponico.

Va a chiudere il cerchio un videogame indie, ma particolarmente amato dalla community geek. Ci riferiamo a Shovel Knight Treasure Trove, che include il gioco originale e tutti i DLC. Il gioco si ispira come meccaniche in particolare alla saga di Mega Man, ma mutua diversi elementi anche dalle saghe di Castlevania, The Legend of Zelda (in particolare da Zelda II: The Adventure of Link) e DuckTales. Cosa ve ne pare di queste ipotesi per i futuri PS Plus di febbraio 2020? Vi sembrano credibili?