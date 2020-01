Da Emma a Massimo Ranieri, tutti gli ospiti di Sanremo 2020 serata per serata

Un Amadeus visibilmente emozionato, quello che annuncia gli ospiti di Sanremo 2020 e ne fa una scansione precisa serata per serata. I nomi emersi dalla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 70 non stupiscono ma c’è anche una gradita sorpresa, rappresentata dall’arrivo di Massimo Ranieri.

Presenti al Casinò di Sanremo, anche alcune delle dame che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, con Antonella Clerici saldamente al fianco di Amadeus. Annunciato anche il nome di Monica Bellucci, che sarà presente durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020

Nella prima serata, le signore sul palco saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Atteso anche Tiziano Ferro, che canterà sicuramente, ma anche Fiorello. Tra gli ospiti è ufficiale anche ultimo, al quale si aggiungono i protagonisti di Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino. Ci saranno quindi Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone. L’artista salentina non sarà presente sul palco solo come protagonista del film, ma potrebbe fare anche qualcos’altro.

Si parla ancora della polemica che ha interessato Rula Jebreal, ma arriva la risposta di Amadeus, che non si aspettava così tante chiacchiere:

“Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Nel mio Sanremo la sensibilità delle persone che deve prevalere: voleva una persona dall’esperienza internazionale per parlare di donne e la donna va rispettata a prescindere da tutto”.

Seconda serata di Sanremo 2020, gli ospiti

La seconda serata sarà quella delle telegiornaliste di Emma D’Aquino e Laura Chimenti, alle quali si aggiunge Monica Bellucci. Per la serata del 5, non ci sono altri ospiti annunciati. Molti dei nomi sono ancora in fase di trattativa, come quelli di Ultimo e Zucchero che dovrebbero cantare nell’arena esterna di Piazza Colombo. Su Nicolò Moriconi, Amadeus ha dichiarato:

“Ultimo l’ho invitato personalmente per l’ultima serata di Sanremo: sarei felicissimo di avere questo ragazzo che sta riempiendo gli stadi. Apro con Salmo e vorrei chiudere con un’altra proiezione del futuro musicale. Siamo vicinissimi alla chiusura”.

Terza serata di Sanremo 2020 con Lewis Capaldi

Il primo ospite internazionale arriva nel corso della terza puntata. Si tratta di Lewis Capaldi. Torna sicuramente anche Tiziano Ferro, che questa volta duetta con Massimo Ranieri. Arriva anche Mika, che canterà sicuramente nell’arena esterna di Piazza Colombo, e Roberto Benigni. Le signore saranno Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu.

Dua Lipa il 7 febbraio a Sanremo 2020

Venerdì 7 si apre con la competizione dei giovani per la semifinale, presentati da Amadeus ma anche da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Ospite internazionale è Dua Lipa, mentre per la quota nostalgia avremo Johnny Dorelli. Da annunciare, anche altre star di grande livello.

La finale di Sanremo 2020 con Mara Venier

Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020 arriva Mara Venier, col ritorno di Diletta Leotta e di Francesca Sofia Novello. Ci sarà anche Sabrina Salerno, quindi Tiziano Ferro e Fiorello. Nel gran finale, atteso anche il cast del film di Fausto Brizzi, Pop Corn.

Ancora in trattativa Al Bano e Romina Power, che potrebbero tornare sul palco di Sanremo con un inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Resta ancora da capire se possano essere insieme sul palco, con Al Bano che si era già proclamato ospite del Festival già da qualche settimana.