Classifica smartphone copiati più diffusi: tutti i modelli coinvolti

Vi siete mai chiesti quali siano gli smartphone copiati più diffusi, e di cui esistono i cloni più venduti? La risposta è stata fornita dal sito ‘toutiao.com‘, che, sulla base dei risultati scaturiti sul portale di benchmark Master Lu, ha potuto risalire alla classifica in questione, tutt’altro che lusinghiera (molti degli utenti potrebbero non essersi mai resi conto di aver acquistato un dispositivo contraffatto, ed essere quindi incappati in una truffa).

Guida la graduatoria il Samsung W2018, che è risultato essere il modello più clonato in assoluto (la sua versione contraffatta è stata pizzicata la bellezza di 4700 volte sul sito). Il colosso di Seul è stato senz’altro preso di mira dagli imitatori, ma sappiate che Apple non è da meno: il secondo, il terzo ed il quarto posto in classifica sono, infatti, occupati rispettivamente da iPhone 8, iPhone XS Max e iPhone X. Più in basso il Samsung W2019, il Galaxy S8 Plus e lo Xiaomi Mi Max. Gli ultimi tre gradini della classifica degli smartphone più copiati sono stati occupati dallo Xiaomi Mi 9, dall’OPPO R11 Plus e dal OnePlus 7 Pro.

Nel complesso, in ogni caso, precisiamo che i falsi evidenziati da Master Lu sono contrassegnati da una percentuale comunque bassa: su più di 6 milioni di unità testate nell’anno 2019, solo circa 60 mila (anche meno in realtà) sono state contrassegnate come cloni (lo 0.87% in pratica). Una percentuale tutto sommato irrisoria, ma che spinge comunque ad un monito: diffidate dalle imitazioni, anche quando sembrano ben fatte ed hanno l’aria di essere uguali spiccicate agli originali. Se vi offrono dispositivi ad un prezzo sorprendentemente basso, forse è il caso che vi facciate due domande prima di cimentarvi subito nell’acquisto. Di smartphone copiati ne è pieno il mondo, non fatevi ingannare da chi vi promette una svendita sospetta.