All’orizzonte Android 10 per il Samsung Galaxy S9: lanciata la sesta beta per l’aggiornamento

Giungono ancora una volta dei segnali incoraggianti per gli utenti che sperano di toccare con mano l’aggiornamento Android 10 sui vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus lanciati sul mercato, nel più breve tempo possibile. Poco meno di due settimane fa, infatti, abbiamo parlato sulle nostre pagine della certificazione pervenuta per il pacchetto software, mentre oggi 14 gennaio è possibile soffermarsi su un ulteriore step portato a termine degli sviluppatori per il device commercializzato ad inizio 2018.

L’ultima mossa per il Samsung Galaxy S9 a metà gennaio

Come è stato riportato negli ultimi minuti da SamMobile, infatti, il brand asiatico ha rilasciato ufficialmente la sesta beta di Android 10 per lo stesso Samsung Galaxy S9. Al momento la disponibilità del pacchetto software è garantita in India, ma a stretto giro la dovremmo toccare con mano anche in altri Paesi. Conoscendo gli standard del colosso coreano, salvo imprevisti dovremmo essere davvero ad un passo dall’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva.

Oltre a contenere la patch di gennaio, la nuova beta porta con sé una serie di correzioni di bug, oltre ad aggiornare l’app Fotocamera ad una versione più recente. Resta da capire se questi saranno gli ultimi bug ad essere archiviati prima che inizi l’aggiornamento stabile di Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Anche in Italia e negli altri Paesi dove in realtà il programma beta non è mai stato avviato nel corso delle ultime settimane.

Secondo la suddetta fonte, pur essendo la tabella di marcia in ritardo rispetto a quella del Samsung Galaxy Note 9, l’obiettivo del produttore è quello di rendere disponibile l’aggiornamento ufficiale ad Android 10 per i vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus entro la fine del mese di gennaio. Che ne pensate? Ritenete plausibile uno scenario di questo tipo per il tanto apprezzato smartphone coreano?