Uscita di Cyberpunk 2077 anche su PS5 e XSX: per CD Projekt è possibile

Il 16 aprile di quest’anno, Cyberpunk 2077 si abbatterà con stile nell’universo videoludico. Andando a contagiare con luci al neon, sangue e sci-fi i nostri PC, Google Stadia e le console di casa Sony e Microsoft, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di uno dei videogame maggiormente attesi del 2020, non solo perché allo sviluppo troviamo i talentuosi ragazzi di CD Projekt RED – software house polacca a cui si deve la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher -, ma anche perché questo nuovo actionRPG con visuale in prima persona si rifà direttamente all’affascinante gioco da tavolo Cyberpunk 2020, un vero e proprio cult per la community di appassionati di board game.

E se è vero che il profumo della next-gen si fa sempre più intenso – di recente abbiamo assistito al reveal del design di Xbox Series X e a quello del logo e delle caratteristiche tecniche principali della futura rivale PlayStation 5 -, allo stesso modo sono in tantissimi a chiedersi, tra addetti ai lavori e semplici fan, se Cyberpunk 2077 si farà strada anche sui device di prossima generazione. Proponendosi di fatto come un titolo cross-gen. Tra leak e speranze, poi, è la stessa compagnia di Varsavia a dare una quasi conferma nella giornata di oggi, 13 gennaio 2020.

Rispondendo ad un utente via messaggio privato sui social, l’azienda ha infatti aperto le porte alla versione di nuova generazione, come riportato sulle pagine di PSU:

È possibile, ma in ogni caso al momento siamo concentrati sulle console della generazione attuale.

I più credono che Cyberpunk 2077 uscirà su PS5 e Xbox Series X praticamente in via obbligata. Le risposte vaghe di CD Projet RED sono da leggersi così in un’ottica squisitamente commerciale, con gli sviluppatori che non vogliono comprensibilmente compromettere le vendite delle edizioni PS4 e Xbox One. Procedono pure i lavori di ottimizzazione per le versioni presto in commercio, che ricordiamo essere anche quelle destinate ai personal computer e a Google Stadia, piattaforma del colosso di Mountain View dedicata al gaming in streaming.