Tutti gli ospiti del palco esterno di Sanremo 2020 da Ultimo a Mika

Sono annunciati gli ospiti del palco esterno di Sanremo 2020. L’operazione di portare lo spettacolo anche al di fuori delle mura dell’Ariston sembra riuscito, con un’arena che sarà allestita in Piazza Colombo e nella quale si esibiranno gli ospiti riportati in rumors dal sito sanremonews.it.

Gli ospiti del palco esterno di Sanremo 2020

Tra i nomi fatti compare quello di Ultimo, giovanissimo cantautore romano che lo scorso anno era arrivato a un soffio dalla vittoria. I Tuoi Particolari si era infatti classificata al secondo posto, non senza una serie di polemiche che si sono scatenate al termine della finale, ed è stata inserita nell’album Colpa Delle Favole, risultato il disco più venduto del 2019.

Si tratterebbe quindi di un ritorno sul palco che l’ha lanciato, per Ultimo, dal momento che è già uscito vincitore dalla competizione nella sezione Giovani con Il Ballo Delle Incertezze. La seconda partecipazione al Festival di Sanremo è del 2019, con I Tuoi Particolari, mentre per il 2020 non sono previsti suoi brani in gara.

Nicolò Moriconi si sta anche preparando al grande tour negli stadi che terrà nel corso della prossima annata, quella che lo porterà a debuttare su alcuni dei maggiori palchi italiani, come quello allestito allo Stadio San Siro di Milano e quello del Circo Massimo, nella sua Roma. I biglietti per il tour sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Colpa Delle Favole Audio CD – Audiobook

04/19/2019 (Publication Date) - Believe (Publisher)

Mika ospite del palco esterno di Sanremo 2020

Non solo Ultimo ma anche Mika, sul palco esterno di Sanremo 2020. L’artista libanese è reduce dal tour che ha tenuto nei maggiori palasport italiani nel mese di dicembre ed è ora ancora in giro per la promozione del suo ultimo album My Name Is Michael Holbrook. Nell’album, è anche compresa una traccia che si intitola Sanremo. Non a caso, dato che l’artista ha voluto rendere omaggio alla prima città italiana che ha avuto modo di visitare nella sua vita.

Sia Ultimo sia Mika non si esibiranno unicamente sul palco dell’arena di Piazza Colombo ma saranno anche protagonisti sul palco. I due artisti saranno quindi ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo alla quale si è aggiunto anche Christian De Sica, il cui nome è stato annunciato nelle ultime ore.

Anche Zucchero sul palco di Piazza Colombo

A chiudere il cerchio dei nomi degli ospiti del palco esterno è Zucchero. Adelmo Fornaciari è fresco di nuovo album, D.O.C., che porterà presto in tutto il mondo e all’Arena di Verona, nella quale terrà una residency straordinaria composta da 12 date. I biglietti per assistere ai concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

L’esordio di Zucchero sul palco del Teatro Ariston risale al 1982, quando si presentò in gara con il brano Una Notte Che Vola Via. Il 1983 è l’anno di Nuvola, mentre Donne arriva nel 1985 e Canzone Triste nel 1986. Nel 2017 è tornato sul palco come ospite, ma più di una volta è stato virtualmente presente come autore. Nel 2001, ha trionfato con Elisa e Luce (Tramonti a Nord Est), conquistando anche il 2° posto con Giorgia e Di Sole E D’Azzurro. Nel 2009, è tornato sul palco del Teatro Ariston per affiancare la figlia Irene Fornaciari che aveva partecipato nei Giovani con Spiove Il Sole.