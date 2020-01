Stendardo di Ferro in Destiny 2: guida alla quest Accendi i Fuochi

Dopo l’uscita dell’ultima grande espansione, Destiny 2 è tornato finalmente alla ribalta su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per altro senza il controllo del publisher Activision, da cui gli sviluppatori di Bungie hanno preso le distanze per continuare in autonomia a seguire e sviluppare il celebre brand, sparatutto dagli elementi ruolistici da giocare principalmente online in compagnia di altri utenti. Il DLC, poi, ha dato il via all’attesissima Stagione dell’Alba, carica di contenuti inediti ad uso e consumo di tutti i Guardiani, che siano Titani, Cacciatori o Stregoni.

Tra le novità della Stagione dell’Alba di Destiny 2 c’è pure il ritorno dello Stendardo di Ferro, modalità dedicata al PvP, arricchita a questo giro da un’impresa creata ad hoc. Si tratta di quella denominata Accendi i Fuochi, assegnata a Guardiani direttamente da Lord Saladin. La stessa protagonista di questa mia guida, che va a spigarvi tutti i passaggi della quest e come completarli, così da mettere le mani sull’equipaggiamento leggendario esclusivo dello Stendardo di Ferro.

Destiny 2: come completare l’impresa Accendi i Fuochi

Ogni volta che lo Stendardo di Ferro aprirà i battenti in Destiny 2, potrete portare avanti l’impresa Accendi i Fuochi. Prima di tutto, recatevi da Lord Saladin sulla Torre: il Signore del Ferro vi affiderà la quest, suddivisa in sei passaggi. Il primo step è piuttosto semplice, e richiede di sconfiggere un totale di 30 avversari, conquistare 10 zone e abbattere 3 nemici con la Super. Per la seconda fase, invece, il mio consiglio è quello di equipaggiar un buon fucile da ricognizione e portare a termine così gli obiettivi di infliggere 3 colpi di grazia con questo tipo di arma, di completare 6 partite dell’Iron Banner e di conquistare 20 zone. Per il terzo step, poi, dovrete armarvi di fucile a pompa per infliggere 20 colpi di grazia. Contemporaneamente, per andare avanti, dovrete fare fuori 100 nemici e conquistare 30 zone.

L’impresa di Destiny 2, nella sua quarta fase, pone l’accento anche sull’utilizzo nello Stendardo di Ferro dei cannoni portatili. Con questo tipo di arma dovrete infliggere 15 colpi di grazia, così come 15 dovranno essere i nemici sconfitti con la Super, mentre le zone conquistate ben 40. Continuate a conquistare le zone e a sconfiggere gli avversari, considerando che i progressi sono cumulativi per ogni partita, e approdate quindi alla quinta fase di Accendi i Fuochi. Ora, dovrete conquistar 50 zone, completare 15 partite e infliggere 10 colpi di grazia con un lanciarazzi. L’ultimo step è semplicissimo: tornate da Lord Saladin e riscattate le vostre ricompense!