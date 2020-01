Spifferati prezzo e data di lancio dello Xiaomi Mi 10: il post su Weibo

Potreste essere in tanti ad aspettare lo Xiaomi Mi 10, il prossimo top di gamma del produttore cinese di cui vi avevamo fornito la scheda tecnica completa, anche se ufficiosa (la potete consultare collegandovi a questa pagina). Si è tanto parlato dei dettagli tecnici, forse un po’ meno del prezzo di vendita e della data di lancio, altri elementi da non sottovalutare per soddisfare la curiosità degli utenti. Nemmeno in questo caso, lo precisiamo, si tratta di informazioni ufficiali, bensì di leak provenienti da un dipendente, che, attraverso il social cinese Weibo, ha pubblicato un post contenente il prezzo e la data di lancio dello Xiaomi Mi 10.

Un ventaglio di prezzi che potrebbero far pensare ad un top di gamma insolitamente economic

Le indiscrezioni, riportate da ‘mysmartprice.com‘, recitano così: il prossimo top di gamma dell’OEM cinese dovrebbe farsi presente nel mese di febbraio (praticamente tra qualche settimana), ad un prezzo che andrà oltre i 3500 CNY, pari a circa 455 euro. Potrebbe anche esserci un modello premium pronto a superare i 4000 CNY, pari a più di 520 euro, se non arrivare a toccare quota 5000 CNY (in quel caso si parlarebbe di 650 euro). Il post su Weibo del membro interno alla società è stato cancellato subito dopo la pubblicazione, cosa che lascia pensare che le informazioni possano contenere degli errori più o meno grossolani, o che il dipendente abbia parlato troppo per i gusti dell’azienda, che lo avrebbe così messo a tacere (anche se la frittata ormai era già stata fatta). Non possiamo conoscere a monte quali fossero le intenzioni della compagnia cinese (non è escluso si trattasse di un’azione manovrata, e quindi studiata a tavolino per far crescere l’hype generato dallo Xiaomi Mi 10), ma ci sembra plausibile che il produttore cinese provi ad anticipare sul tempo, anche se di poco, i Samsung Galaxy S20, altrettanto pronti a stupire (la versione sarà triplice, in modo da coprire ogni possibile fetta di utenti).

La scheda tecnica presunta che fa schizzare l’entusiasmo alle stelle

Vi ricordiamo che lo Xiaomi Mi 10 dovrebbe disporre di uno schermo AMOLED da 6,57 pollici FullHD+ (supporto HDR10+, refresh rate da 90Hz e rapporto screen-to-body del 90,8%), essere alimentato dal processore Snapdragon 865 con 12GB di RAM LDPPR4x, 256/512GB di storage UFS 2.1 ed includere una quadrupla fotocamera posteriore (il sensore principale potrebbe essere da 108MP, come pure da 64: bisognerà fare luce sul dettaglio, che potrebbe fare la differenza per molti utilizzatori). Non mancheranno il supporto al 5G, lo standard di rete che dovrebbe segnare in maniera decisiva il 2020, ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W via cavo (40W wireless Qi). Il binomio potrebbe essere vincente con la prossima Xiaomi Mi Band 5, il braccialetto intelligente atteso quest’anno in un’unica versione dotata di tecnologia NFC per i pagamenti digitali (cosa che permetterebbe di avvalersene con Google Pay anche in Europa, a differenza di quanto avvenuto con la Mi Band 4, disponibile con NFC solo per il mercato cinese). Adesso la parola passa a voi: commentate l’articolo, se si va, attraverso il box qui sotto.