Oscar 2020, annunciate le nomination, in testa c’è Joker

Gli attori John Cho (Star Trek Beyond) e Issa Rae (Il Coraggio Della Verità) hanno annunciato in diretta streaming le nomination degli Oscar 2020, le cinquine nelle 24 categorie della 92esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo.

Il film che ha ottenuto più nomination in assoluto è Joker con 11. Lo tallona a 10 un terzetto composto da The Irishman, C’Era Una Volta… A Hollywood e 1917, le cui quotazioni sono salite moltissimo in queste ultime settimane, coronate anche da un primo weekend di uscita negli Usa al cinema in cui il film di Sam Mendes ha superato anche Star Wars. A seguire, più distante, un quartetto di film a 6 candidature: Storia Di Un Matrimonio, Jojo Rabbit, Piccole Donne e la ormai non più sorpresa Parasite. Per quest’ultimo, trattandosi di un film straniero, della Corea del Sud, il risultato, che comprende anche nomination pesantissime per miglior film, regia, sceneggiatura originale, è davvero straordinario. Un exploit coronato dalla notizia recente dell’annunciata miniserie americana tratta dal film per HBO.

Conferme e sorprese

Gran parte dei film più attesi ha fatto il pieno di nomination. Si conferma la forza di Netflix sicuramente, che accumula ben 24 candidature totali, comprendenti le 10 nomination di The Irishman, le 6 di Storia Di Un Matrimonio e le 3 candidature importanti a I Due Papi, attore protagonista a Jonathan Pryce, attore non protagonista ad Anthony Hopkins e sceneggiatura non originale.

Joker è quindi in testa, anche al di là delle previsioni. perché se come miglior attore, film e sceneggiatura non originale il film era tra i favoriti, molto meno scontata era la candidatura personale alla regia per Todd Phillips, che in un testa a testa è arrivata a scapito di nomi come quello di Greta Gerwig per Piccole Donne. Il prestigio del film gli ha guadagnato ulteriori candidature anche in categorie nelle quali non era tra i favoriti, come montaggio e costumi.

The Irishman ha portato sostanzialmente a casa tutto quello che ci si attendeva, film, regia, attori non protagonisti (sia Pacino che Pesci) e diverse categorie tecniche. Non può essere considerata una sorpresa l’esclusione dalla cinquina dei migliori attori di Robert De Niro, che non ha avuto nessuna nomination nei premi maggiori della stagione. Confermate anche le quotazioni di 1917, che ha fatto ovviamente incetta di candidature tecniche, ben 6, più la colonna sonora, e ovviamente film, regia e sceneggiatura originale.

E se fosse l’anno buono per Quentin Tarantino? Fino a oggi agli Oscar è riuscito a vincere solo statuette per la sceneggiatura, ma con C’Era Una Volta… A Hollywood potrebbe portare a casa il premio per il miglior film e la regia, con questo elegiaco (alla Tarantino però!) ritratto della Hollywood anni Sessanta, con una confezione sontuosa che ha ottenuto anche 5 nomination tecniche.

Anche Storia Di Un Matrimonio ha sostanzialmente rispettato le attese. Non è una sorpresa l’assenza dalla cinquina dei registi di Noah Baumbach, che ottiene però la candidatura personale per la sceneggiatura originale. Al di sopra delle previsioni invece il risultato di Jojo Rabbit, che uscirà sugli schermi italiani questa settimana: due candidature personali per il regista e anche sceneggiatore Taika Waititi, tre candidature tecniche e quella importante all’attrice non protagonista Scarlett Johansson.

Nomination agli interpreti: sorprese e delusioni

Scarlett Johansson è una delle vincitrici di questo primo round degli Oscar 2020, capace di portare a casa una doppia nomination, perché c’è anche quella, prevedibile, come protagonista di Storia Di Un Matrimonio. La sua candidatura tra le non protagoniste porta una delle delusioni maggiori, ossia l’esclusione dalla cinquina di Jennifer Lopez con Le Ragazze Di Wall Street, data alla vigilia come l’alternativa possibile alla favorita Laura Dern di Storia Di Un Matrimonio. Per la categoria protagoniste confermati i pronostici, col terzetto Zellweger, Theron, Johansson cui si sono aggiunte la Saorsie Ronan di Piccole Donne e Cynthia Erivo per Harriet, unica candidata di colore. Fuori dalla cinquina, anche qui una parziale delusione, Awkawfina, la rapper e attrice cinoamericana che era riuscita a vincere il Golden Globe con The Farewell.

Tra gli uomini qualche relativa sorpresa per i protagonisti: perché Antonio Banderas non era più tra i favoriti per una presenza in cinquina agli Oscar 2020 e invece ce l’ha fatta, a scapito di Christian Bale e, soprattutto, Taron Egerton. E questa è una delusione maggiore: perché nella parte di Elton John in Rocketman aveva vinto ai Golden Globes e aveva ottenuto la nomination sia ai Bafta che ai Sag Awards. Tra i migliori attori anche Leonardo DiCaprio, per C’Era Una Volta… A Hollywood, anche questa ampiamente prevista. Delusione, parziale, per l’assenza di Adam Sandler, per la sua quotata interpretazione drammatica in Diamanti Grezzi, il film dei fratelli Safdie che si vedrà a partire dalla fine di gennaio su Netflix. Scontata la cinquina monstre dei non protagonisti, che ormai è sempre la stessa di premio in premio, guidata dal favorito Brad Pitt.

Oscar 2020, le polemiche

Un’altra delusione significativa è l’assenza tra i lungometraggi d’animazione di Frozen II. Il vero favorito è Toy Story 4, ma la mancata nomination al film targato Disney, a scapito di un paio di titoli più di nicchia, distribuiti da Netflix, I Lost My Body e Klaus, fa sicuramente notizia. Le polemiche che si accenderanno sicuramente sono quelle relative alla sottorappresentazione di donne e minoranze. L’assenza che suona più vistosa e dolorosa è quella di Greta Gerwig, che con Piccole Donne ha ottenuto la nomination per la sceneggiatura non originale, ma non per la regia, mancata per una seconda volta dopo Lady Bird. Non ha ottenuto alcuna visibilità La Rinvincita Delle Sfigate di Olivia Wilde che una nomination per la sceneggiatura originale avrebbe potuto ottenerla, magari a scapito di 1917, il cui punto di forza non è esattamente lo script. Forte invece la presenza femminile nella categoria Documentario, con ben tre cineaste che hanno ottenuto la nomination, Tamara Kotevska, Julia Reichert e Petra Costa.

L’altra nota dolente degli Oscar 2020 è relativa alle candidature per gli attori: 19 bianchi su 20, solo l’attrice di colore Cynthia Erivo per Harriet evita l’en plein. E qui tra Lupita Nyong’o per Noi, Awkwafina e Zhao Shuzhen per The Farewell, Song Kang Ho per Parasite, Eddy Murphy per Dolemite Is My Name, Jamie Foxx per Il Diritto Di Opporsi, non si può dire non ci fossero alternative. Ripartirà #OscarsSoWhite?

Adesso l’appuntamento è rinviato alla cerimonia del 9 febbraio, che si svolgerà come da tradizione al Dolby Theatre di Hollywood. Ecco intanto tutte le candidature delle 24 categorie degli Oscar 2020.

Miglior film

The Irishman, di Martin Scorsese

C’Era Una Volta… A Hollywood, di Quentin Tarantino

Storia Di Un Matrimonio, di Noah Baumbach

Joker, di Todd Phillips

1917, di Sam Mendes

Parasite, di Bong Joon-ho

Piccole Donne, di Greta Gerwig

Jojo Rabbit di Taika Waititi

Le Mans ’66 – La Grande Sfida di James Mangold

Attrice protagonista

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia Di Un Matrimonio

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Saoirse Ronan, Piccole Donne

Attore protagonista

Joaquin Phoenix, Joker

Adam Driver, Storia Di Un Matrimonio

Leonardo DiCaprio, C’Era Una Volta… A Hollywood

Antonio Banderas, Dolor Y Gloria

Jonathan Pryce, I Due Papi

Regia

Bong Joon-ho, Parasite

Martin Scorsese, The Irishman

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Todd Phillips, Joker

Attrice non protagonista

Laura Dern, Storia Di Un Matrimonio

Margot Robbie, Bombshell

Florence Pugh, Piccole Donne

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Kathy Bates, Richard Jewell

Attore non protagonista

Brad Pitt, C’Era Una Volta… A Hollywood

Joe Pesci, The Irishman

Al Pacino, The Irishman

Tom Hanks, Un Amico Straordinario

Anthony Hopkins, I Due Papi

Sceneggiatura originale

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns, 1917

Noah Baumbach, Storia Di Un Matrimonio

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Bong Joon Ho e Jin Won Han, Parasite

Rian Johnson, Knives Out

Sceneggiatura non originale

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Piccole Donne

Steven Zaillian, The Irishman

Anthony McCarten, I Due Papi

Film internazionale

Parasite di Bong Joon-ho, Corea del Sud

Dolor Y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna

I Miserabili di Ladj Ly, Francia

Corpus Christi di Jan Komasa, Polonia

Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, Macedonia del Nord

Film d’animazione

Toy Story 4 di Josh Cooley

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto di Dean DeBlois

Missing Link di Chris Butler

I Lost My Body, di Jérémy Clapin

Klaus, Sergio Pablos

Fotografia

Roger Deakins, 1917

Rodrigo Prieto, The Irishman

Lawrence Sher, Joker

Jarin Blaschke, The Lighthouse

Robert Richardson, C’Era Una Volta… A Hollywood

Scenografia

Dennis Gassner and Lee Sandales, 1917

Bob Shaw e Regina Graves, The Irishman

Ra Vincent e Nora Sopková, Jojo Rabbit

Barbara Ling e Nancy Haigh, C’Era Una Volta… A Hollywood

Lee Ha Jun, Cho Won Woo, Han Ga Ram e Cho Hee, Parasite

Montaggio

Andrew Buckland e Michael McCusker, Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Thelma Schoonmaker, The Irishman

Jeff Groth, Joker

Jinmo Yang, Parasite

Tom Eagles, Jojo Rabbit

Costumi

Sandy Powell e Christopher Peterson, The Irishman

Jacqueline Durran, Piccole Donne

Arianne Phillips, C’Era Una Volta… A Hollywood

Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit

Mark Bridges, Joker

Colonna sonora

Hildur Guðnadóttir, Joker

Randy Newman, Storia Di Un Matrimonio

Thomas Newman, 1917

Alexandre Desplat, Piccole Donne

John Williams, Star wars: L’Ascesa Di Skywalker

Canzone

I Can’t Let You Throw Yourself Away, Randy Newman, da Toy Story 4

Stand Up, Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo, da Harriet

I’m Standing With You, Diane Warren, da Breakthrough

(I’m Gonna) Love Me Again, Elton John e Bernie Taupin, da Rocketman

Into the Unknown, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, da Frozen II

Effetti speciali

Avengers: Endgame, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken, Dan Sudick

The Irishman, Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser, Stephane Grabli

Il Re Leone, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Elliot Newman

Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker, Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy

1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy

Sonoro

1917, Mark Taylor, Stuart Wilson

Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Paul Massey, David Giammarco, Steven A. Morrow

C’Era Una Volta… A Hollywood, Michael Minkler, Christian P. Minkler, Mark Ulano

Joker, Tom Ozanich, Dean Zupancic, Tod Maitland

Ad Astra, Gary Rydstrom, Tom Johnson, Mark Ulano

Montaggio sonoro

1917, Oliver Tarney, Rachael Tate

Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Donald Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

C’Era Una Volta… A Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Matthew Wood, David Acord

Trucco e acconciatura

Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker

Joker, Nicki Ledermann, Kay Georgiou

Judy, Jeremy Woodhead

1917, Naomi Donne, Tristan Versluis, Rebecca Cole

Maleficient: Signora Del Male, Paul Gooch, Arjen Tuiten, David White

Documentario

The Cave, Feras Fayyad

Honeyland, Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

American Factory, Steven Bognar, Julia Reichert

For Sama, Waad al-Kateab, Edward Watts

The Edge Of Democracy, Petra Costa

Cortometraggio documentario

St. Louis Superman, Smriti Mundhra e Sami Khan

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), Carol Dysinger e Elena Andreicheva

Life Overtakes Me, John Haptas e Kristine Samuelson

In The Absence, Yi Seung-Jun e Gary Byung-Seok Kam

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix e Colette Sandstedt

Cortometraggio d’animazione

Daughter, Daria Kashcheeva

Hair Love, Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver

Kitbull, Rosana Sullivan e Kathryn Hendrickson

Memorable, Bruno Collet e Jean-François Le Corre

Sister, Siqi Song

Cortometraggio

Brotherhood, Meryam Joobeur e Maria Gracia Turgeon

Nefta Football Club, Yves Piat e Damien Megherbi

The Neighbor’s Window, Marshall Curry

Saria, Bryan Buckley e Matt Lefebvre

A Sister, Delphine Girard