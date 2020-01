La nuova reunion di Friends passa dai social di Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow (foto)

Ancora una reunion di Friends ha fatto capolino sui social scatenando la nostalgia del pubblico per la storica sit-com e per i volti che l’hanno resa celebre nel mondo: Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow sono apparse di nuovo insieme in occasione di una cena, tra abbracci, baci e sorrisi, nelle foto pubblicate sui rispettivi canali Instagram.

Non è noto per quale occasione le tre star di Friends – rispettivamente interpreti di Rachel, Monica e Phoebe nella serie – si siano ritrovate, ma è ormai chiaro che gli incontri fra le tre amiche ed ex colleghe di set non sono affatto sporadici.

Jennifer Aniston, approdata solo da qualche mese su Instagram con numeri record in fatto di followers, ha più volte raccontato in tv delle cene con le colleghe di Friends, con cui è solita ritrovarsi (più frequentemente con le ragazze che con la parte maschile del cast).

Eccole negli scatti della serata apparsi sui profili Instagram di Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.

L’anno scorso a far festeggiare i fan c’è stata anche una reunion di Friends al completo con tutti i 6 protagonisti dello show, che si sono ritrovati a casa di Jennifer Aniston per una cena, peraltro nell’anno della venticinquesimo anniversario dal debutto della serie che è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel settembre del 2004. La foto di quella serata è stata scelta dalla Aniston per inaugurare il suo profilo Instagram, che in poco più di 24 ore ha raggiunto oltre dodici milioni di followers mandando in tilt la piattaforma, un record assoluto.

In occasione dei primi 25 anni di Friends ci sono stati diversi eventi e iniziative di Warner Bros, dalla creazione di un’app dedicata alla serie alle aste di oggetti di scena per beneficenza, fino al tour di una riproduzione del divano iconico del Central perk che ha fatto il giro del mondo in diverse copie passando anche dall’Italia.

Non c’è ancora stata però una vera reunion di Friends in televisione, anche solo per un singolo evento: esclusa la possibilità di un revival da parte dei creatori David Crane e Marta Kauffman, che hanno più volte spiegato le motivazioni alla base del loro rifiuto di riportare la serie tv, ci sarà però uno speciale dedicato alla serie e ai suoi protagonisti in occasione del lancio del servizio streaming HBO Max: l’emittente si è accaparrata i diritti in esclusiva sulla trasmissione in streaming della serie, che già dall’inizio dell’anno non è più disponibile negli USA su Netflix, ed inaugurerà il suo servizio con uno speciale dedicato al 25° compleanno di Friends.