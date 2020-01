Hannibal 4 resta nel limbo? CBS ordina la serie sequel su Il Silenzio degli Innocenti

Hannibal 4 potrebbe subire una battuta d’arresto. La CBS ha ordinato la serie sequel su Il Silenzio degli Innocenti incentrata sul personaggio di Clarice Starling. Il progetto, che vedrà al timone gli scrittori e produttori esecutivi Alex Kurtzman e Jenny Lumet, si chiamerà semplicemente Clarice.

Se da un lato gli appassionati lettori dei romanzi di Thomas Harris gioiscono per questa notizia, dall’altra i fan di Hannibal temono che una possibile quarta stagione non vedrà mai la luce. Bryan Fuller, creatore della serie NBC andata in onda dal 2013 al 2015, ha chiarito la situazione via Twitter. In realtà, Fuller e la sua vecchia produttrice esecutiva, Martha De Laurentiis, sono sempre stati interessati a stringere un accordo con la MGM, che attualmente detiene i diritti sul personaggio di Clarice. Tuttavia, al momento non si è mai arrivati a una conclusione.

Fuller resta comunque positivo e crede che la serie della CBS non avrà alcun impatto su un possibile Hannibal 4 dato che i diritti sul personaggio di Clarice Starling non gli sono mai stati concessi finora. Pertanto, la profiler, resa celebre al cinema grazie a Jodie Foster, non sarà inclusa nelle future storyline della serie – sempre qualora Hannibal torni per un quarto ciclo di episodi.

Io e Martha abbiamo provato tante volte a collaborare con la MGM per includere Clarice nella nostra storia di Hannibal. Alla fine ci hanno detto di avere dei propri piani per lei e che non hanno bisogno di Hannibal per raccontare la sua storia. Non credo che questo vada a influenzare un potenziale Hannibal 4 poiché non abbiamo mai avuto i diritti su Clarice.

Martha & I tried many times to work with MGM to include Clarice into our Hannibal story. They ultimately told us they had their own plans for Clarice and they didn't need Hannibal to tell her story. Don’t think this impacts a potential #HANNIBAL S4 as we never had Clarice rights. — Bryan Fuller (@BryanFuller) January 12, 2020

Nel frattempo, la CBS sembra essere molto fiduciosa a proseguire con il sequel de Il Silenzio degli Innocenti. Secondo i dettagli, ci sarebbe già un copione e le riprese inizieranno prima che la rete americana dia il via libera. Non è ancora stata scelta la protagonista che interpreterà la Starling.

Dopo più di vent’anni di silenzio, abbiamo il privilegio di dar voce a uno dei più famosi eroi americani: Clarice Starling. Il coraggio e la complessità di Clarice hanno sempre illuminato la strada, anche se la sua storia personale è rimasta all’oscuro. Ma ne abbiamo bisogno ora: la sua lotta, la sua resistenza, la sua vittoria. Ora è e sarà sempre il suo momento.

La MGM, CBS Television Studios, e CBS Studios produrranno la serie che sarà ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi narrati ne Il Silenzio degli Innocenti. Clarice viene descritta come una serie che scava nella storia mai raccontata di Clarice Starling. La vedremo mentre torna sul campo per inseguire serial killer e predatori sessuali; allo stesso tempo cercherà di adattarsi nel mondo politico di Washington, D.C. Clarice non è il primo tentativo della MGM per produrre una serie; nel 2012, la società stava lavorando con Lifetime su uno show che si sarebbe concentrato sulla vita del personaggio dopo il diploma all’Accademia dell’FBI – ma il progetto non è andato avanti. Al momento non sappiamo se la serie utilizzerà il romanzo di Harris Hannibal come materiale di partenza, o se avanzerà con una nuova trama.