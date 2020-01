Doccia fredda per tutta la serie Huawei Mate 20: aggiornamento EMUI 10 sospeso per due ragioni

Non sono esaltanti le notizie emerse oggi 13 gennaio per i tanti utenti che in un anno abbondante di vendite hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20, Mate 20 Pro o un Mate 20 Lite. A quanto pare, infatti, sono stati individuati alcuni problemi connessi all’aggiornamento con EMUI 10 per questa serie, al punto da indurre il produttore asiatico a sospendere temporaneamente la distribuzione del pacchetto software di cui tanto si parla da alcuni mesi a questa parte.

Un sentore, in questo senso, lo avevamo avuto a fine 2019 con Huawei Mate 20 Lite, se pensiamo al fatto che dopo una prima ondata di rilasci, abbiamo assistito ad un brusco rallentamento da parte del brand cinese. Poi, pochi giorni fa, vi abbiamo riportato notizie sul termine massimo che gli sviluppatori si sarebbero imposti per rendere disponibile l’aggiornamento in questione su larga scala. Insomma, una situazione che ha fatto storcere il naso al pubblico ben prima di oggi.

Cosa dice il produttore su EMUI 10 per Huawei Mate 20 il 13 gennaio

In questo senso, diventa davvero importante analizzare più da vicino quanto è stato riportato da Huawei Central, a proposito della presa di posizione da parte del produttore: “Desideriamo informarti che la versione stabile di Android 10 / EMUI 10 per i dispositivi Huawei Mate 20 è temporaneamente sospesa. Ti informiamo che inizieremo a rilasciare Android EMUI 10 entro la fine di gennaio 2020“. Insomma, lo slittamento è tutto sommato accettabile in termini di tempistiche.

Allo stesso tempo, è opportuno tener presente che il produttore parli sia di problemi riscontrati, sia di nuove funzioni da introdurre. Ricapitolando, si potrebbe dire che quanto emerso oggi 13 gennaio per la serie Huawei Mate 20, sul fronte dell’aggiornamento EMUI 10, possa essere interpretato sia in chiave positiva, sia in modo meno incoraggiante. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Huawei nei prossimi giorni. Che ne pensate?