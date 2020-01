Da Rula Jebreal a Mara Venier, tutte le conduttrici del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

Sono annunciate le conduttrici del Festival di Sanremo 2020, con una grande novità. Arriva infatti anche il nome di Mara Venier, che ha appena debuttato in radio con il programma Chiamate Mara 3131, nella quale ha confermato la sua partecipazione alla kermesse nella serata finale.

Anche Mara Venier a Sanremo 2020

Il direttore artistico Amadeus si è già detto entusiasta della scelta di portare Mara Venier all’Ariston, nella serata conclusiva del Festival che si terrà l’8 febbraio prossimo.

“Ti voglio vicino a me sabato sera voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun’altra”.

Rula Jebreal a Sanremo 2020

Confermata anche la presenza di Rula Jebreal, che sarà presente nonostante la lunghissima scia generata dall’annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. La giornalista italo-israeliana calcherà le tavole del palco dell’Ariston con un monologo che tratta del delicato tema della violenza sulle donne. A seguito della sua esclusione si era gridato alla censura, ma sembra che l’allarme sia rientrato vista la sua conferma tra le conduttrici del prossimo Festival di Sanremo.

Diletta Leotta torna al Festival di Sanremo

Ci sarà anche Diletta Leotta, già presente in una delle edizioni di Carlo Conti e volto molto amato di Dazn oltre che dal grande pubblico. La giornalista sportiva sarà quindi tra le grandi protagoniste del cast televisivo voluto da Amadeus, che ha così confermato la sua volontà di volere tante donne sul palco dell’Ariston.

Tra queste, anche la compagna di Cristiano Ronaldo, della quale si porta già una divertente parodia a Quelli Che Il Calcio e la influencer Francesca Sofia Novella, anche nota per essere la compagna del campione di motociclismo Valentino Rossi.

Immancabile la presenza di Antonella Clerici, che ha già condotto il Festival di Sanremo per due volte (nel 2005 e nel 2010) e conduttrice di punta di Rai1. Appena qualche settimana fa, aveva dichiarato di non avere intenzione di condividere la conduzione con Amadeus, che meritava un palco tutto suo dopo tutta la gavetta e la crescita professionale mostrata negli ultimi anni. Antonella Clerici sarà quindi conduttrice ma solo in affiancamento, così da garantire una nuova quota Rai insieme alle telegiornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

A Sanremo 2020 arriva Sabrina Salerno

Confermato anche il nome di Sabrina Salerno, che torna sul palco del Teatro Ariston dopo la partecipazione in gara con Jo Squillo nel 1991 con il brano Siamo Donne. Il suo nome era stato portato come indiscrezione da sanremonews.it, voce che ora trova conferma tra le righe di Sorrisi E Canzoni Tv.

La collega e amica Mara Venier chiuderà invece quest’edizione a cifra tonda del Festival di Sanremo, facendo sì che la serata finale sia a completa conduzione Rai. D’altro canto, questi erano gli intenti dell’azienda già un anno fa, quando Teresa De Santis aveva annunciato che l’edizione numero 70 sarebbe stata corale e a forte matrice aziendale. Tornano anche i grandi classici del Festival, nella serata del giovedì, con gli artisti in gara che potrebbero duettare con gli interpreti originali.

In via del tutto eccezionale, il red carpet sarà trasmesso su Rai1 nella serata inaugurale del Festival che inizierà con la gara il 4 febbraio ma sarà anticipato dall’inaugurazione attesa per la serata del 3.