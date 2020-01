Cast e personaggi di 9-1-1 2 in prime time su Rai2 al lunedì: anticipazioni episodi del 13 e 20 gennaio

Cast e personaggi di 9-1-1 2 sbarcano in prime time su Rai2 dopo il ripasso della prima stagione. Nuovi guai, problemi e casi da risolvere porteranno Abby e i suoi a spingersi ancora oltre cercando di districarsi tra vita privata e lavoro senza farne mai le spese, o almeno questo è il tentativo. A tenere compagnia al pubblico saranno ben tre episodi, i primi di questa seconda stagione, a partire dalle 21.20 e fino a quasi mezzanotte, cosa vedremo e chi ritroveremo sul set?

In cast e personaggi di 9-1-1 2 troveremo Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark e Aisha Hinds Kennet tra i protagonisti principali di questi nuovi episodi che prenderanno il via dall’episodio dal titolo “Sotto pressione” in cui Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città fino a quando non trova una bottiglia di vino stappata e sente qualcuno sotto la doccia. Lui dà per scontato che Abby sia tornata ma poi scopre che si tratta di Maddie, sua sorella maggiore. Bobby e Athena, all’insaputa di tutti, hanno iniziato a uscire insieme. Ora che è iniziato il concorso per il calendario dei vigili del fuoco, Bobby, Chimney, Eddie e Buck decidono di partecipare anche se per ogni caserma viene scelto un solo vigile del fuoco.

A scuotere le vite dei nostri agenti arriverà un’altra catastrofe, un terremoto che colpisce il centro di Los Angeles con una Magnitudo 7. Eddie stava accompagnando suo figlio Christopher a scuola mentre Maddie aveva iniziato il suo lavoro al centralino. Nel secondo episodio conosceremo le conseguenze di questo terribile terremoto che è riuscito a piegare un albergo chiamando a lavoro i vigili del fuoco della caserma che vi entrano per aiutare tutti coloro che sono rimasti intrappolati.

Nel terzo episodio, intitolato I soccorsi non arriveranno, a causa del terremoto le linee telefoniche sono intasate, a Maddie viene dato il compito di inoltrare le telefonate importanti e ignorare quelle meno urgenti. Michael, May e Harry vanno in chiesa per aiutare tutti quelli che sono rimasti scossi dal terremoto. Eddie e Buck portano Ali fuori dall’edificio, mentre si scatena un’altra scossa di assestamento.

9-1-1 2 tornerà in onda la prossima settimana, il 20 gennaio, con altri tre episodi dal titolo “Bloccati”, “Persone orribili” e “Droghe” in cui il terremoto ormai sarà un lontano ricordo e gli agenti si ritroveranno a rimboccarsi le maniche per risolvere altri casi e aiutare nuovi personaggi. Intanto, ad Athena viene concessa la promozione a tenente per cui in passato aveva fatto domanda già quattro volte e Maddie decide di lasciare la casa di Abby che sembra non sia intenzionata a tornare a Los Angeles.