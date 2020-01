Cast e personaggi de La Guerra è Finita dal 13 gennaio su Rai1: Michele Riondino nel dramma tra Olocausto e guerra

Michele Riondino sarà a casa di cast e personaggi de La Guerra è Finita, la nuova fiction di Rai1 in onda da oggi, 13 gennaio. Sono trascorsi solo pochi giorni dalla fine del secondo conflitto mondiale, ed è qui che troviamo i personaggi, all’alba di una nuova era e di una nuova vita per tutti ma, per chi ha vissuto l’orrore dei lager nazisti e l’Olocausto, il ritorno a casa non spazza via tutto il dolore provato.

La regia di Michele Soavi prova a raccontare questo particolare periodo storico in quattro serate su Rai1 proprio insieme a Michele Riondino e Isabella Ragonese, con la firma di Sandro Petraglia e la produzione Palomar.

Cast e personaggi de La Guerra è Finita ripartono dai giorni successivi alla Liberazione con i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si ritrovano a fare i conti con una difficile realtà di ricostruzione e di rinascita ma avendo negli occhi le ferite per le atrocità viste e subite nei campi di concentramento dove hanno perduto figli, padri, madri, fratelli. È così che troviamo Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui.

Sul suo cammino trova Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l’onta paterna, e con loro tati bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.

In cast e personaggi de La Guerra è Finita troviamo anche Valerio Binasco nei panni di Ben, Andrea Bosca in quelli di Stefano Dell’Era, Carmine Buschini in quelli di Mattia. A loro si uniranno poi tutti gli altri protagonisti della fiction, adulti e bambini, che proveranno in qualche modo a ricominciare dimenticando il loro passato. In particolare, nel cast ci sono Federico Cesari (Gabriel), Carolina Sala (Sara), Juju di Domenico (Miriam), Beatrice Cevolani (Eugenia), Paola Sambo (Olimpia), Diego Facciotti (Giusto), Alfredo Pea (Lorenzo), Laura Pizzirani (Susanna), Sara Lazzaro (Giuditta) e Maria Vittoria Dallasta (Micol).

In cast e personaggi de La Guerra è finita in ruoli da guest star troveremo anche Augusto Grillone nai panni di Giovannino, Eva Soavi in quelli di Lila, Anna Pini in quelli di Alisa, Maxim Gallozzi in quelli di Thomas e, infine, Sandra Ceccarelli sarà mamma Giulia.

