Ben 5 Samsung Galaxy S20: foto anteprima del modello 5G Plus

I rumor intorno ai Samsung Galaxy S20 si fanno sempre più sostanziosi in queste settimane che precedono il loro lancio previsto per il prossimo 11 febbraio. In effetti i top di gamma in arrivo al posto degli archiviati Samsung Galaxy S11 sono più che mai “spoilerati” in queste ore. Le ultime indiscrezioni e pure una succulenta anteprima in foto provengono da un esperto dell’autorevole team XDA-Developer, ossia dal noto Max Weinbach. Quest’ultimo non solo ha chiarito il numero esatto di ammiraglie che arriveranno sul mercato ma ha pure condiviso sul suo canale Twitter l’immagine che ritrae il modello Plus con supporto al 5G della serie.

partiamo dal numero esatto di modelli attesi per il Samsung Galaxy S20. Questi saranno ben 5. I modelli base, chiamiamoli pure così, saranno i Samsung Galaxy S20 standard e con supporto al 5G. A seguire, ci sarà un Samsung Galaxy S20 Plus sia nella sua versione 4G che pure 5G appunto. Per finire, come pure preannunciato proprio in questi ultimi giorni, non mancherà il modello più accessoriato per eccellenza, ossia un Galaxy S10 Plus Ultra: anche quest’ultimo offrirà il supporto alla rete ultra-veloce e non verrà commercializzato affatto nella variante 4G.

Sempre l’esperto Max Weinback ha pure fornito nelle scorse ore un’anteprima in foto del del Samsung Galaxy S20 Plus 5G, tra l’altro anche con schermata accesa. Cosa possiamo ricavare dalle immagini? Intanto, il modello in questione non sembra affatto avere un display curvo ma Samsung avrebbe optato per il vetro 2.5D. Ad ogni modo, tutte le cornici sarebbero estremamente ridotte e la scelta sarebbe ricaduta un pannello Infinity-O con un solo foro centrale per la fotocamera ma più piccolo di quello di scena sul Samsung Galaxy Note 10.

Cosa apprendiamo ancora sul comparto fotocamera del Samsung Galaxy S20 Plus grazie alle immagini trapelate oggi?- Questo sarebbe formato da 4 sensori, un flash LED e quella che appare essere un’unita microfono. Per la cronaca, la dotazione dei 5 sensori sarebbe appannaggio esclusivo del Samsung Galaxy S20 Ultra, il top di gamma assoluto di questo 2020.

S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wys — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020