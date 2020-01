Almeno 12 GB di RAM per tutti i Samsung Galaxy S20: quanto più veloci dei Galaxy S10

Continuano le buone notizie sul fronte Samunsg Galaxy S20. Queste, oggi, coinvolgono la memoria RAM attesa per il dispositivo in tutti i suoi modelli, anche quelli di base. Un passo in avanti indiscutibile pure rispetto alla sola serie Galaxy S10 di un anno fa.

Sui Samsung Galaxy S20, per tutti e 5 i modelli attesi sul mercato, ci saranno almeno 12 GB di RAM. Neanche sul modello standard con supporto solo al 4G dell’ammiraglia 2020 ci sarà un taglio inferiore: la notizia è senz’altro positiva e pure il salto rispetto al modello Galaxy S20 che partiva da soli (si fa per dire) 8 GB di RAM.

I 12 GB di scena sulle prossime ammiraglie vanno senz’altro spiegati nei termine delle performance in più che potrebbero garantire. Come dichiarato da IceUniverce, il leaker artefice di questa e pure altre anteprime, le unità di memoria saranno di tipo LPDDR5. Queste ultime sono circa 1,3 volte più veloci e il 30% più efficienti rispetto alle equivalenti LPDDR4x utilizzate attualmente nella serie Galaxy S10. Una differenza non certo da sottovalutare.

I dati a bordo dei prossimi Samsung Galaxy S20 potranno viaggiare con il turbo. I 12 GB di RAM LPDDR5 consentiranno il trasferimento di 44 GB di dati in un solo secondo (questi sono l’equivalente di 12 filmati HD). Al contrario, sugli attuali Galaxy S10 (sempre in un secondo) possono essere trasferiti solo 34 GB.

L’approfondimento sui prossimi top di gamma attesi per giorno 11 febbraio non può non essere preso concluso con un ultimo chiarimento. I 12 GB di RAM sono da considerarsi come un punto di partenza per la serie: il top di gamma assoluto di questo 2020, ossia il Galaxy S20 Ultra potrebbe avere a disposizione addirittura 16 GB di RAM. per uno smartphone un valore impensabile almeno fino ad un paio di anni fa. Qualche settimane e ne avremo o meno la conferma.

The standard configuration:12GB LPDDR5 — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020