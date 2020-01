Sophia Bush in This Is Us 4 insieme a Pamela Adlon: Randall e Kevin i personaggi interessati?

Sophia Bush in This is Us 4, questo è l’annuncio bomba arrivato qualche ora fa dagli Usa ad un passo dal ritorno in tv dell’amata serie. La protagonista di One Tree Hill, diventata poi anche un perno centrale dell’universo di Dick Wolf prendendo parte alle prime stagioni di Chicago P.D., avrà un ruolo da guest star in This is Us 4 insieme ad un’altra new entry, Pamela Adlon.

Proprio ieri mattina, in occasione dell’incontro con la stampa, Dan Fogelman ha annunciato che Sophia Bush e Pamela Adlon saranno guest star nei prossimi episodi della serie rimanendo un po’ vago riguardo ai dettagli sui loro personaggi, almeno nel primo caso. Il papà della serie ha preso in giro il personaggio di Adlon insinuando che potrebbe essere legata ad una trama di prossima uscita per Randall (Sterling K. Brown): “Ha un arco incredibile nella seconda parte della stagione e lei svolge un ruolo importante nella storia”. Proprio riguardo a quello che verrà, lo stesso Sterling ha rivelato che nei prossimi episodi capiremo ancora delle cose sul suo Randall:

“La trama ci consente di approfondire ulteriormente la salute mentale di Randall e il modo in cui si prende cura di se stesso; ciò che è giusto e ciò che è sbagliato su come si sta prendendo cura di se stesso e su come può fare un lavoro migliore”.

Tutto questo potrebbe avere a che fare proprio con l’arrivo della Adlon che potrebbe essere legata non a lui direttamente ma attraverso la sua situazione amorosa. Dall’altra parte, invece, per quello che riguarda Sophia Bush tutto tace anche se i fan sperano vivamente che il suo ruolo possa essere legato a Kevin e che, magari, possa essere il suo il volto della misteriosa fidanzata che fino a questo momento abbiamo solo immaginato.

This Is Us ritorna in onda il 14 gennaio dopo la lunga pausa invernale e nella premiére troveremo il vincitore di EGOT John Legend. Non sarà lui l’unica guest star dei prossimi episodi visto che la lista comprende anche Omar Epps, Marsha Stephanie Blake, Tim Matheson e Timothy Omundson. Nei nuovi episodi della serie troveremo Rebecca (Mandy Moore) diretta dal neurologo con Randall e Miguel (Jon Huertas) per capire perché la sua memoria sta venendo meno, verranno a galla nuovi indizi in questo suo nuovo percorso?

Lo stesso Folgman ha rivelato: “Inizia una delle nostre trilogie di episodi in cui tutti e tre sono nella stessa sequenza temporale. Sarà un episodio molto intenso, molto insolito del nostro show. Si tratta di una cosa particolare ma riguarderà anche il matrimonio tra Beth e Randall”. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.