Segnata la strada per EMUI 10 su Huawei P20: ristretti i tempi del rilascio

Ottime notizie per EMUI 10 sui non più giovanissimi Huawei P20 in questa domenica 12 gennaio. Proprio per gli ex top di gamma, interessati da tempo dalla versione beta dell’aggiornamento, le cose si sarebbero messe per il verso giusto e non mancherebbe affatto poco per la distribuzione del prezioso pacchetto software.

Un piccolo passo indietro per sottolineare pure lo stato dell’arte in Italia. La diffusione dell’EMUI 10 sui Huawei P20 è partita nel mese di novembre per noi italiani. Da allora ci sono state lunghe settimane di sperimentazione dell’update ma la fase in questione sarebbe davvero giunta a termine, almeno secondo quanto riportato da Huawei India e pure da Huawei Germania.

La fonte Huawei Central, in effetti, riporta proprio le ultime note ufficiali pubblicate da due divisioni locali del produttore. La prima a parlare è Huawei India che parla esplicitamente di fase di sperimentazione dell’EMUI 10 completamente conclusa su Huawei P20 e P20 Pro. Proprio per questo motivo la versione stabile dello stesso update sarebbe pronta a debuttare sui telefoni già a partire da questa seconda metà di gennaio.

La tempistica di Huawei India potrebbe di certo non corrispondere in tutto o in parte a quella europea ma per quest’ultima raccogliamo un altro riscontro di Huawei Germania. In effetti, proprio EMUI 10 su Huawei P20 (secondo la divisione del paese a noi molto vicino) arriverà, sempre in versione stabile, durante il mese di marzo. La differenza con i colleghi indiani è vistosa ma potremmo considerare la scadenza a due mesi pure come un limite ultimo per la distribuzione del prezioso firmware a bordo dei telefoni.

Magari sulla distribuzione potrebbe in realtà pronunciarsi anche Huawei Italia nei prossimi giorni. Ad ogni modo, lo sviluppo software da parte degli esperti è di certo giunto al termine e la notizia va di certo appresa per positivamente, in ogni caso.