PS5 nell’attesa del reveal, quando verrà presentata ufficialmente?

L’anno di PS5 e Xbox Series X è ormai cominciato, con il countdown che è ufficialmente partito. La fine del 2020 vedrà l’esordio delle due nuove piattaforme di Sony e Microsoft, un salto generazionale che, come di consueto, terrà gli utenti col fiato sospeso fino al day one delle nuove piattaforme.

Da un lato abbiamo Microsoft più in forma e pimpante che mai, pronta a sfruttare tutti gli spot disponibili per far parlare di sé e del suo nuovo gioiellino. La chiusura del 2019 ha infatti visto il reveal del design di Xbox Series X in occasione dei The Game Awards 2019, gli Oscar dei videogiochi. Ma quando farà la sua mossa Sony?

PS5, che fine hai fatto?

A meno di dodici mesi dall’esordio ufficiale sugli scaffali dei negozi, di PS5 si sa ancora troppo poco. Paradossalmente il nuovo hardware del colosso nipponico fa parlare di sé più per la sua assenza che per le specifiche tecniche che porterà in dotazione. Una situazione che è chiaramente destinata a cambiare in tempi brevi, vista la necessità di spingere adeguatamente sotto il punto di vista del marketing. Anche se, allo stato attuale, è alquanto difficile fare previsioni concrete su quali potrebbero essere le mosse di Sony in vista del reveal.

In rete le voci che circolano parlano di un prossimo Playstation Meeting fissato per la fine del mese di febbraio. Un frangente cruciale in cui potrebbero essere definiti quindi i piani per la presentazione ufficiale, che andrà ponderata attentamente per non oscurare le grandi release primaverili. Basti pensare al solo The Last of Us Part 2, per fare un esempio, la cui uscita è prevista per il mese di maggio.

L’ideale sarebbe ritagliarsi un lasso di tempo adeguato (nove mesi? Un parto, in pratica! Ndr) per essere sicuri di massimizzare gli incassi provenienti dalle prevendite e avere quindi una buona community di partenza già dal day one di PS5. Questo in sostanza vorrebbe dire reveal primaverile, nella finestra compresa tra marzo e aprile.

Bisognerà a questo punto vedere i piani di Sony quali saranno, con le prossime settimane che risulteranno cruciali in vista della tornata di eventi estivi dedicati al mondo dei videogiochi. E le voci della nuova assenza di Sony anche all’E3 2020 pesano in questo caso come un macigno.

Fonte